Supporters algériens à Paris : entre célébration et verbalisations

Hier, les algériens ont hissé partout dans le monde le drapeau, montrant leur fierté et leur joie de la superbe victoire de l’équipe nationale, championne de la Coupe Arabe. Des célébrations riches en émotions ; drapeaux, chants et hymne national, les supporters algériens ont envahi les rues.

Pour les plus de deux millions algériens en France, sortir fêter la victoire est un « must ». Pourtant, à Paris sur l’avenue des Champs-Élysées, il était strictement interdit d’y célébrer cette victoire suite à une décision du préfet de police de Paris, Didier Lallement. »Ils ont envahi les voies de circulation en arborant des drapeaux algériens et qu’ils ont envoyé des projectiles, des fumigènes et des mortiers en direction des forces de l’ordre​ » a déclaré le même responsable.

Un arrêté préfectoral interdisant la présence de supporters sur la fameuse avenue a été émis pour éviter les débordements. Suite à quoi, la célèbre avenue parisienne a été renforcée par une présence policière importante, pour éviter le scénario d’éventuels « d’incidents » survenus lors de la célébration de la victoire contre le Maroc.

Des verbalisations à foison

Sortis hier pour célébrer la victoire et ayant bravé l’arrêté préfectoral leur interdisant de se rendre aux Champs-Élysées, les supporters algériens ont passé une soirée dans un climat de tensions marqué par des accrochages avec les forces de l’ordre françaises, qui, ont procédé à plusieurs dizaines de verbalisations suite aux célébrations « interdites ».

Après avoir dispersé certains, les forces de l’ordre ont verbalisé plusieurs supporters qui refusaient de coopérer. La préfecture de police de Paris a émis un communiqué indiquant que 130 personnes ont été verbalisées pour non-respect de l’arrêté préfectoral.