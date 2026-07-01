Supporter algérien agressé par des Marocains à New York : 35 suspects identifiés

L’affaire de l’adolescent supporter algérien de 14 ans, prénommé Wassim, agressé par des supporters marocains en marge du match Pays-Bas-Maroc en Coupe du monde 2026 aux États-Unis, a pris une autre tournure. Aux dernières nouvelles, le consulat général d’Algérie à New York a officiellement déposé une plainte, tandis que les autorités américaines ont engagé leur propre procédure pénale. 35 individus, formellement identifiés grâce aux images de vidéosurveillance, seront présentés devant la justice dans les toutes prochaines heures, a-t-on appris du média Echourouk.

Le consulat algérien de New York saisit la justice américaine

Dès que les faits ont été établis, la réaction diplomatique algérienne a été immédiate. Le consulat d’Algérie à New York a introduit une action judiciaire formelle, en parallèle d’une procédure distincte ouverte par les autorités américaines elles-mêmes. Deux fronts juridiques s’ouvrent donc simultanément pour répondre à cette agression.

Des membres de la représentation consulaire algérienne se sont également déplacés à l’hôpital de Boston où Wassim est actuellement soigné, accompagnant l’enfant et son père. Ce déplacement traduit l’implication directe de l’État algérien dans le suivi de cette affaire, au-delà du seul volet judiciaire.

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35 suspects ciblés par les caméras de surveillance

L’enquête a progressé à une vitesse remarquable. Les caméras de surveillance installées sur les lieux de l’agression ont permis d’identifier avec précision 35 individus impliqués dans les violences commises contre le mineur. Leur comparution devant les tribunaux est attendue dans un délai très court.

La rigueur du droit américain en matière de violences sur mineurs rend la situation particulièrement grave pour les mis en cause. La législation fédérale prévoit des peines comprises entre 20 et 25 ans d’emprisonnement pour quiconque s’en prend physiquement à un enfant. Une réalité juridique qui contraste fortement avec la banalisation parfois observée de ce type d’actes dans d’autres contextes.

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Une affaire qui a d’abord semé le doute sur les réseaux sociaux

Avant que les éléments officiels ne soient confirmés, l’affaire Wassim avait d’abord circulé sous forme de vidéo virale, suscitant autant d’émotion que de scepticisme. Comme le rappelait notre premier article sur cette agression en marge du Mondial 2026, aucune confirmation officielle n’était alors disponible, et plusieurs internautes s’interrogeaient sur l’authenticité des images.

La confirmation par le consulat algérien et l’ouverture d’une procédure judiciaire américaine dissipent désormais tout doute. Les faits sont établis, les suspects identifiés, et la machine judiciaire américaine est en marche.

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