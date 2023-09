Supercoupe d’Afrique 2023 : Tebboune félicite l’USMA après le sacre face à Al-Ahly

Victorieux face à la formation égyptienne d’Al-Ahly au bout de la rencontre de la Supercoupe d’Afrique disputé en Arabie Saoudite, le club de l’USM Alger a reçu les félicitations du président de la république, Abdelmadjid Tebboune.

En effet, suite au sacre des Soustara, 0-1, face à Al-Ahly, le président de la république a écrit sur son compte Twitter, « Félicitations à l’USM Alger pour avoir remporté la Supercoupe d’Afrique. Je vous souhaite plus de victoires et de joies in chhaa allah » lit-on.

مبروك لفريق اتحاد الجزائر🇩🇿 على كأس السوبر الإفريقي..أتمنى لكم مزيدًا من الانتصارات و الأفراح إن شاء الله. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) September 15, 2023

Supercoupe d’Afrique 2023 : l’USMA enchaîne les sacres

Mission accomplie pour les hommes de l’entraîneur, Abdelhak Benchikha, qui ont remporté leur second titre continental après celui de la Coupe de la Confédération africaine.

Face aux champions de la Champions League africaine, les Soustara n’ont pas tremblé et ont réussi à garder leur avance jusqu’au sifflet final.

Les Usmistes effectuent une Omra après leur sacre face à Al-Ahly

Profitant de leur présence en lieux saints pour disputer la rencontre de la Supercoupe d’Afrique, les joueurs de l’USM Alger ont accompli une Omra.

Les joueurs de l’USMA en pèlerinage à la Mecque à l’issue de la victoire en Supercoupe d’Afrique ! 🕋 Allahuma Bareek ☝️❤️ pic.twitter.com/zXMbDQ2eLk — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) September 16, 2023