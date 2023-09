Supercoupe d’Afrique 2023 : l’USMA bat Al-Ahly et décroche un second titre continental

Ils l’ont fait ! Les Usmistes décrochent leur second titre continental et s’accaparent le trône du football africain.

Ainsi, au bout des 100 minutes de la rencontre de la Supercoupe d’Afrique, tenu en Arabie Saoudite, l’USM Alger a glané le second trophée africain de son histoire après sa victoire, 0-1, face aux égyptiens d’Al-Ahly.

Non sans souffrir, les joueurs de l’USMA ont su tenir bon jusqu’au sillet final malgré les marrés des attaques des Égyptiens.

Et c’est le capitaine des Soustara, Zinédine Belaid, qui a montré le chemin de la victoire aux siens après sa réussite dans l’exercice de tir au but, inscrivant le seul et unique but de la rencontre aux derniers instants de la première mi-temps.

Minute après minute, les Usmistes ont cru dur comme fer à leur objectif : ramener la Supercoupe d’Afrique en Algérie.

Supercoupe d’Afrique 2023 : Abdelhak Benchikha, l’astuce du chef !

Victorieux face à la formation d’Al-Ahly, vainqueur de la Champions League africaine, l’USMA décroche son second sacre de rang après celui de la Coupe de la Confédération africaine de football quelques mois plus tôt.

Avec une solidité tactique et une grande intelligence dans la gestion du jeu, fort du match, l’entraîneur des rouges et noirs, Abdelhak Benchikha entre dans le panthéon du football africain.

Suite à cette victoire, il rejoint le cercle fermé des entraîneurs qui ont réussi à décrocher la Supercoupe africaine avec deux formations différentes.

Vainqueur de l’édition précédente de cette compétition avec la formation marocaine de Barkan, Benchikha garde sa couronne africaine. Malgré un effectif largement remaniée, Abdelhak Benchikha a conservé la même recette, celle des sacres !