Supercoupe CAF USMA – Al-Ahly SC : Benchikha optimiste pour un autre exploit africain

L’entraineur de l’USMA, Abdelhak Benchikha, parle du match de la supercoupe CAF, qui opposera son équipe à Al-Ahly SC. Le coach se dit optimiste de revenir de l’Arabie Saoudite avec le trophée.

L’USMA sera au rendez-vous avec un autre match historique demain. En effet, elle affrontera Al-Ahly du Caire en supercoupe CAF. Après la consécration africaine le 3 juin dernier, pour la première fois dans l’histoire du club, la formation de Soustara vise un autre exploit continental.

Seulement, sa mission s’annonce ardue face au géant du football africain. Détenteur du trophée de la dernière édition de la supercoupe CAF, Al-Ahly du Caire n’est pas à présenter, d’autant plus qu’il est très expérimenté à ce niveau.

Mais l’entraineur de l’USMA, Abdelhak Benchikha, se dit optimiste de relever le défi face à Al-Ahly. « Nous devons être à la hauteur et rester calme. La pression sera sur Al-Ahly dans la mesure où il est le grand favori sur papier pour gagner ». Dira-t-il lors de la conférence de presse d’avant-match.

« J’espère que nous rendrons heureux les personnes qui croient en nous. Les choses ne sont pas si faciles et les fans le savent bien, mais nous sommes capables de relever le défi et nous serons satisfaits de l’ordre que Dieu nous donne ». A-t-il ajouté.

À noter que le match aura lieu demain vendredi le 15 septembre au stade King Fahd de Taif, en Arabie Saoudite. Le coup d’envoi est fixé en nocturne à 21h, soit 19h heure algérienne.

Belaid : « Ce sera 50/50 »

En étant le capitaine d’équipe, Zinedine Belaid était présent à la conférence de presse d’avant-match. Le défenseur international affirme que le mieux concentré aura son dernier mot.

« Notre mission s’annonce difficile, on sait ça très bien. Mais, à mon avis, ce sera 50/50. Ainsi, on va défendre crânement nos chances et on jouera sans complexe. Je pense que le meilleur concentré aura son dernier mot. Un autre exploit africain nous tient vraiment à cœur. On espère revenir de l’Arabie Saoudite avec le trophée ». A-t-il déclaré.