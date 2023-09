Supercoupe CAF : Djamel Belmadi félicite l’USM Alger

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a félicité l’USMA après avoir remporté la supercoupe CAF aux dépens d’Al-Ahly SC. Il souhaiterait d’autres titres pour le club algérois.

L’USM Alger est sur le toit de l’Afrique. Après avoir décroché la Coupe de Confédération CAF le 3 juin dernier, le club de Soustara s’offre un nouveau titre continental. En effet, il a remporté la supercoupe CAF vendredi passé à Taif en Arabie Saoudite. Et face à qui ? Face à Al-Ahly du Caire, l’ogre des clubs africain.

Il faut dire que l’USMA a représenté dignement l’Algérie sur le niveau continental. Après avoir reçu les félicitations du président de la république Abdelmadjid Tebboune, du ministère de la jeunesse et des sports ou encore de la fédération algérienne de football, pour ne citer que ceux-là, c’est au tour du sélectionneur national Djamel Belmadi de féliciter le club.

« Le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi, a tenu à présenter ses félicitations à l’USM Alger, aux joueurs, à l’entraîneur Abdelhak Benchikha et son staff, aux dirigeants et aux supporters pour ce sacre en Supercoupe d’Afrique 2023 et cette victoire face à Al Ahly (1 à 0), en Arabie Saoudite ». Lit-on sur le site officiel de la FAF.

Et d’ajouter : « Le sélectionneur national salue le sérieux, l’abnégation et les efforts de tous les Usmistes pour obtenir ce titre qui rajoute une note de fierté au football algérien et augurera certainement d’autres sacres à l’avenir ».