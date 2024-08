Super Ligue CAF : les représentants algériens connus

La Confédération africaine de football vient de dévoiler les noms des clubs qui prendront part à la 2e édition de la Super Ligue CAF. Les représentants algériens sont connus. Il s’agit de l’USM Alger et du CR Bélouizdad, dans une compétition qui se jouera sous forme de tournoi en janvier 2025.

La nouvelle compétition CAF, la Super Ligue, a été lancée l’année passée et qui a connu la consécration de Mamelodi Sundowns. La 2ᵉ édition aura bel et bien lieu et connaitra la participation des cadors africains. La Confédération africaine de football vient de communiquer les 24 clubs qui y prendront part. Cela a été décidé lors la réunion de la Commission d’organisation des compétitions interclubs, tenue le 26 août dernier.

Les représentants algériens sont connus. Il s’agit, en effet, de l’USM Alger et du CR Bélouizdad de la zone UNAF. Tout comme Al-Ahly SC et Zamalek (Egypte), la RS Berkane et Raja Casablanca (Maroc) ainsi que l’ES Tunis (Tunisie).

Le TP Mazembe et l’AS Vita Club (RD Congo), Rivers United (Nigéria), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Horoya Conakry (Guinée), FC Nouadhibou (Mauritanie), Coton Sport (Cameroun) ont été choisis de la zone UNFOA et UNIFFAC. Enfin, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates et Marumo Gallants (AFS), Atletico Petroleos (Angola), Simba SC et Young Africans (Tanzanie), Al-Hilal Club et Al-Merreikh SC (Soudan) représenteront la zone CECAFA et COSAFA.

Quelle est la formule de la compétition ?

La 2e édition de la Super Ligue CAF se jouera sous forme de tournoi. Elle s’étalera du 9 janvier au 11 février 2025.

Les 24 clubs qui y prendront part seront répartis à 6 groupes, selon le processus de tirage au sort, après avoir divisé les clubs participants à 4 niveaux. Selon le communiqué de la Commission d’organisation des compétitions interclubs, les clubs invités à disputer la compétition auront un ultimatum jusqu’en 30 septembre prochain pour confirmer leur participation.