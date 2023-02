Super Bowl 2023 : DJ Snake enflamme la scène de l’événement planétaire

Le Franco-algérien DJ Snake a animé ce dimanche l’avant-match du Super bowl américain. Cela, en compagnie de la star Rihanna qui a assuré le show à la mi-temps. Tout d’abord, il convient de préciser que le Super bowl correspond à la finale du Championnat américain, organisé par la ligue américaine de football, la National Football League (NFL), en l’occurrence.

En effet, il s’agit d’une tradition sportive qui revêt une grande importance aux USA et qui attire des millions de téléspectateurs chaque année. Ainsi, un événement de telle importance nécessite de grandes stars pour assurer la soirée. Donc c’est tout naturellement que les organisateurs de l’événement jettent leur dévolu sur l’artiste aux origines algériennes. À vrai dire, DJ Snake ne cessent d’éblouir ses fans dans les quatre coins du monde.

De ce fait, le public présent et les spectateurs ont eu droit à une ambiance incroyable. Comme on l’avait susmentionné, le show à la mi-temps a été animé par la star barbadienne Rihanna. On précisera également que cette rencontre a opposé les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City qui ont remporté le titre. Et ce, au sein du State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.

Voici une brève biographie du producteur de « Disco Maghreb «

De son vrai nom William Grigahcine, l’artiste de 36 ans est connu pour ses productions de musique électronique. Mais aussi ses remixes de musique pop. Le natif de Paris a commencé sa carrière artistique en 2007. Rapidement, il a gagné en popularité grâce à ses talents de producteur et à sa capacité à créer des beats accrocheurs et des mélodies mémorables.

Épaulé par sa maman algérienne, le DJ a fait plusieurs tournées à travers le monde entier, jouant devant des foules de fans déchaînés dans des festivals de musique. Tels que Coachella, Tomorrowland et Lollapalooza. Parmi les tubes les plus populaires du producteur, on citera : « Turn Down for What » et « Lean On » en collaboration avec Major Lazer et MØ. Ou encore « Taki Taki » avec Selena Gomez, Ozuna et Cardi B.