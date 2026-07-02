Summer Camp 2026 : trois sessions estivales pour reconnecter les jeunes de la diaspora à l’Algérie

Trois ministères, quatorze wilayas et deux mois d’activités intenses : l’Algérie frappe fort pour l’été 2026. Le ministère de l’Éducation nationale vient d’officialiser le lancement du Summer Camp 2026. Un programme éducatif et culturel conçu spécifiquement pour les enfants de la diaspora algérienne en visite dans leur pays d’origine.

Coordonnée avec le ministère des Affaires étrangères et celui de la Jeunesse, cette initiative cible les jeunes de 8 à 16 ans et se déploiera sur l’ensemble du territoire national dès juillet prochain.

Le Summer Camp 2026 couvre 14 wilayas sur trois sessions successives

Étalé sur les mois de juillet et d’août, le programme s’organise en trois sessions éducatives distinctes. Chacune accueillera des enfants issus de familles algériennes établies à l’étranger, venus passer leurs vacances au pays. La carte géographique retenue est particulièrement ambitieuse : Alger, Béjaïa, Annaba, Sétif, Tlemcen, Skikda, Biskra, Chlef, Tiaret, Jijel, El Oued, Khenchela, El Bayadh ainsi qu’Aïn Témouchent figurent parmi les wilayas d’accueil. Ce maillage couvre aussi bien le nord que le sud et l’est du pays, offrant aux participants une immersion dans la diversité des territoires algériens.

Ce n’est pas un simple séjour de loisirs. Chaque session combine des classes d’apprentissage structurées avec un volet récréatif, culturel et sportif. L’architecture pédagogique du programme vise à familiariser les jeunes avec les composantes du patrimoine linguistique, historique et religieux de l’Algérie, dans un cadre vivant et interactif.

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Renforcer l’identité nationale des jeunes de la diaspora algérienne, objectif central

L’ambition affichée par les autorités va bien au-delà du divertissement estival. Consolider le sentiment d’appartenance des enfants nés ou élevés à l’étranger constitue le fil conducteur de toute l’initiative. Ces jeunes, souvent tiraillés entre deux cultures, trouveront dans ce camp un espace pour ancrer leur identité algérienne de manière concrète et vécue.

Les ateliers prévus aborderont la langue, l’histoire nationale et les traditions culturelles. Loin des approches scolaires classiques, le format privilégie l’expérience directe : découverte des paysages, rencontres avec des pairs venus de différents pays ainsi qu’une immersion dans la vie locale de chaque wilaya hôte. Pour beaucoup de ces enfants, ce sera leur premier contact prolongé avec leur pays d’origine.

Le ministère des Affaires étrangères a d’ores et déjà adressé un appel aux familles algériennes résidant hors du territoire national, les invitant à inscrire massivement leurs enfants pour bénéficier de cette expérience.

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