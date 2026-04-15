Sukuks souverains en Algérie : une souscription qui dépasse les attentes et révèle l’appétit du marché

Lancement réussi pour les premiers sukuks souverains de type « Ijara – usufruit » ! En deux mois et demi, les souscriptions frôlent les 300 milliards de dinars, de quoi financer les grands chantiers d’infrastructures.

L’opération promettait de bousculer les codes du financement public. Le Trésor algérien a lancé, le 27 janvier dernier, une souscription à des sukuks souverains pour un montant cible de 296,65 milliards de dinars.

Abdelkrim Bouzred, ministre des Finances, a livré le chiffre dimanche dernier, lors d’une plénière du Conseil de la nation consacrée à la loi de règlement budgétaire 2023. « Plus de 80% des sukuks souverains émis par le Trésor public ont été souscrits », a-t-il déclaré. Soit près de 300 milliards de dinars engrangés en seulement deux mois et demi.

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Le ministre a salué l’accueil favorable du marché. Une première en Algérie pour ce type d’instrument financier, inspiré de la finance islamique. Ce succès, selon Bouzred, ouvre la voie à une promotion plus large de l’inclusion financière dans le pays.

Sukuks souverains en Algérie : un produit financier taillé pour les grands projets publics

Les sukuks proposés relèvent du modèle « Ijara – usufruit ». Leur mécanisme repose sur un principe simple. L’investisseur achète un titre adossé à un actif tangible, perçoit un rendement annuel, et l’État utilise les fonds pour réaliser des infrastructures.

Voici les caractéristiques techniques de l’émission :

Valeurs nominales : 100 000 DA et 1 million de DA, accessibles à une large palette d’investisseurs.

: 100 000 DA et 1 million de DA, accessibles à une large palette d’investisseurs. Durée : sept ans, une maturité adaptée au cycle des grands chantiers.

: sept ans, une maturité adaptée au cycle des grands chantiers. Rendement annuel : 6%, un taux attractif dans le contexte actuel.

: 6%, un taux attractif dans le contexte actuel. Objectif de financement : équipements publics, infrastructures, services de base.

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La période de souscription, initialement fixée à deux mois, a été prolongée jusqu’au 30 avril prochain. Le Trésor public attend d’atteindre le montant cible ou la date butoir.

Le gouvernement accélère sur le suivi des investissements

Au-delà de ce succès, Abdelkrim Bouzred a dévoilé une autre avancée. Son département prépare un nouveau mécanisme de mise en œuvre et de suivi des opérations d’investissement. Et ce dans le but d’assainir les portefeuilles d’investissements publics et de renforcer l’efficacité des décisions financières.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur la rationalisation des dépenses publiques et une meilleure utilisation des ressources. Les prochaines lois de règlement budgétaire permettront, selon lui, d’attribuer clairement la responsabilité de chaque acteur dans la conception et l’exécution des politiques publiques.

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Enfin, Bouzred a promis de communiquer ultérieurement des données détaillées sur le soutien direct et indirect de l’État. De quoi éclairer davantage le débat sur la transparence budgétaire.