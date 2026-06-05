Sujets du BAC 2026 : le ministère de l’Éducation lance un avertissement

À l’approche des épreuves du baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale a adressé un message de sensibilisation aux candidats afin de leur rappeler les règles encadrant le déroulement de cet examen national.

Dans ce message, le ministère met en garde contre la publication, le partage ou la diffusion des sujets d’examen sur Internet et les différentes plateformes de réseaux sociaux. Il souligne que toute tentative de fuite ou de transmission des questions durant les épreuves constitue une infraction grave passible de sanctions prévues par la loi.

Les autorités éducatives ont ainsi appelé les candidats à respecter la réglementation en vigueur et à contribuer à la préservation de la crédibilité du diplôme du baccalauréat, considéré comme une étape déterminante dans le parcours scolaire des élèves.

Parallèlement à cette mise en garde, le ministère a adressé un message d’encouragement à l’ensemble des candidats. Il leur a souhaité pleine réussite dans leurs examens, rappelant que la réussite scolaire repose avant tout sur le travail, la persévérance et l’intégrité.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat et assurer l’égalité des chances entre tous les candidats à travers les différentes wilayas du pays.

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Bac 2026 : changement d’horaire pour les candidats

À quelques jours du lancement du baccalauréat session 2026, le ministère de l’Éducation nationale intensifie ses préparatifs afin d’assurer le bon déroulement de cet examen national. Lors d’une visioconférence réunissant les directeurs de l’éducation et les responsables du secteur, le ministre Mohamed Seghir Saâdaoui a présenté plusieurs mesures organisationnelles destinées à améliorer l’accueil des candidats et à garantir des conditions optimales de passation.

Parmi les principales décisions annoncées figure l’avancement des horaires d’ouverture des centres d’examen. Les candidats pourront désormais accéder aux centres dès 7h15 pour les épreuves du matin, au lieu de 7h30, et à partir de 13h45 pour les épreuves de l’après-midi, contre 14h00 auparavant.

Selon le ministère, cette mesure vise à fluidifier l’entrée des candidats, à réduire les risques de retard et à permettre un meilleur déroulement des opérations d’accueil avant le début des examens. Le ministre a également insisté sur l’importance d’appliquer rigoureusement l’ensemble des dispositions organisationnelles prévues pour cette session.

Une attention particulière sera également accordée aux candidats à besoins spécifiques, notamment les élèves en situation de handicap et ceux atteints de troubles du spectre de l’autisme. Les responsables locaux ont été appelés à veiller au respect des aménagements prévus afin de garantir à ces candidats des conditions adaptées.

Renforcement de la lutte contre la fraude et contrôle des centres

Le ministère a également placé la sécurisation du baccalauréat parmi ses priorités. Face aux nouvelles formes de fraude utilisant les technologies modernes, Mohamed Seghir Saâdaoui a appelé à renforcer les dispositifs de surveillance et à maintenir un niveau élevé de vigilance tout au long des épreuves.

L’objectif est de préserver la crédibilité du baccalauréat et d’assurer l’égalité des chances entre tous les candidats. Dans cette optique, les visites de terrain se poursuivront dans les centres d’examen afin de vérifier l’état des infrastructures, la disponibilité des équipements nécessaires et la qualité des conditions d’accueil.

À l’approche du coup d’envoi du Bac 2026, le ministère de l’Éducation nationale entend maintenir une coordination étroite avec les directions de l’éducation, les autorités locales et les différents services concernés afin de garantir le succès de cette importante échéance scolaire.