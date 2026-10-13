Passeport, carte d’identité, permis : comment suivre votre demande en ligne en Algérie ?

Passeport, carte d’identité ou permis de conduire biométrique : le ministère de l’Intérieur met à disposition des citoyens des services permettant de suivre leurs demandes directement sur Internet. Voici les étapes à suivre, les informations nécessaires et les autres démarches administratives accessibles à distance.

Plus besoin de se rendre systématiquement à la daïra ou auprès des services administratifs pour se renseigner sur l’avancement d’une demande de document biométrique. Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports propose un portail numérique permettant aux citoyens de consulter le traitement de leurs dossiers. Le service concerne notamment le passeport biométrique, la carte nationale d’identité biométrique et le permis de conduire biométrique.

Accessible depuis le portail officiel des services du ministère, ce dispositif s’inscrit dans la modernisation de l’administration algérienne. Il ne s’agit toutefois pas d’une nouveauté lancée en octobre 2026, puisque le suivi des demandes de passeport biométrique était déjà proposé en 2015. Les citoyens peuvent aujourd’hui accéder aux formulaires de suivi des différents documents sécurisés depuis la plateforme ministérielle.

Passeport biométrique : comment suivre sa demande en ligne ?

Pour connaître l’état d’avancement de son passeport biométrique, le demandeur doit accéder à la rubrique de suivi disponible sur le portail officiel. Le formulaire permet de retrouver les informations relatives au traitement d’un dossier déjà déposé. Il est accessible directement à l’adresse passeport.interieur.gov.dz/fr/Suivi_Fr/Suivi_Demande.

La procédure repose sur les renseignements communiqués lors du dépôt de la demande. Le citoyen doit notamment préparer son numéro de dossier et les informations relatives au lieu et à la date de dépôt. Le formulaire distingue également les demandes effectuées en Algérie de celles déposées à l’étranger.

Les étapes à suivre

Étape 1 : Accéder au site officiel de suivi du passeport biométrique.

Accéder au site officiel de suivi du passeport biométrique. Étape 2 : Préciser si la demande a été déposée en Algérie ou à l’étranger.

Préciser si la demande a été déposée en Algérie ou à l’étranger. Étape 3 : Introduire le numéro de la demande.

Introduire le numéro de la demande. Étape 4 : Sélectionner la wilaya et la circonscription administrative ou daïra de dépôt, selon les champs affichés.

Sélectionner la wilaya et la circonscription administrative ou daïra de dépôt, selon les champs affichés. Étape 5 : Renseigner la date de dépôt du dossier.

Renseigner la date de dépôt du dossier. Étape 6 : Saisir le code de vérification affiché à l’écran, puis valider pour consulter les informations disponibles.

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Carte d’identité et permis biométriques : le suivi est également accessible

Le portail du ministère ne se limite pas aux demandes de passeport. Il propose également des rubriques permettant de suivre les dossiers de carte nationale d’identité électronique et biométrique (CNIBE) et de permis de conduire biométrique. Ces services reposent sur des formulaires similaires, qui nécessitent notamment le numéro de demande, le lieu et la date de dépôt ainsi qu’un code de vérification.

Pour y accéder, il suffit de se rendre sur passeport.interieur.gov.dz et de choisir la rubrique correspondant au document demandé. Le citoyen peut ainsi consulter les informations mises à disposition sans devoir effectuer un déplacement uniquement pour connaître l’état de son dossier. Les formalités de dépôt et de retrait demeurent néanmoins distinctes du service de suivi.

Carte d’identité biométrique : une demande possible sans se déplacer

Le ministère propose également une procédure particulière pour les citoyens possédant déjà un passeport biométrique. Ces derniers peuvent demander une carte nationale d’identité biométrique électronique sans se rendre sur un site d’enrôlement, sous réserve de remplir les conditions prévues. Le service utilise les informations d’identité déjà enregistrées dans le cadre de la délivrance du passeport.

Pour effectuer cette démarche, le demandeur doit renseigner son numéro d’identification national (NIN) et celui de son passeport biométrique. Il doit également préciser son adresse actuelle et communiquer un numéro de téléphone mobile. Selon les instructions officielles, un SMS l’informe de la date et du lieu d’enlèvement de la carte une fois celle-ci produite.

La demande peut être engagée depuis le service officiel de demande de CNIBE. Cette possibilité ne signifie cependant pas que la carte est délivrée entièrement à distance. Le document doit être récupéré suivant les modalités communiquées par l’administration.

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Acte de naissance, mariage, décès : d’autres démarches disponibles sur Internet

Au-delà des documents biométriques, le portail du ministère de l’Intérieur regroupe plusieurs prestations administratives dématérialisées. Les citoyens peuvent notamment accéder aux services de délivrance en ligne des actes de naissance, de mariage et de décès. Ces fonctionnalités complètent les démarches traditionnelles auprès des services de l’état civil.

Le ministère met également à disposition un guichet à distance destiné au dépôt électronique de certains dossiers administratifs. D’autres services concernent les Algériens établis à l’étranger, notamment la demande d’extrait de naissance 12S. Les formalités disponibles et leurs conditions d’accès varient selon la nature du document recherché.

Suivi en ligne : faut-il encore se déplacer pour retirer son document ?

Le suivi numérique ne remplace pas toutes les étapes de la procédure administrative. Pour le passeport biométrique, le ministère distingue le dépôt de la demande, le suivi de son traitement et le retrait du document. Les instructions officielles précisent que la présence du demandeur est obligatoire lors du retrait du passeport, afin notamment de vérifier les informations imprimées.

Avant toute démarche, il est donc recommandé de consulter les indications publiées sur les portails officiels ou de se rapprocher du service administratif compétent. Cette précaution est particulièrement importante pour les dossiers déposés à l’étranger, dont les modalités peuvent dépendre de la représentation diplomatique ou consulaire concernée. Elle permet également d’éviter de confondre la consultation de l’avancement d’un dossier avec la disponibilité effective du document.

Avec ces services, l’administration algérienne cherche à simplifier l’accès aux informations administratives et à réduire les déplacements inutiles. Le portail services.interieur.gov.dz constitue le point d’entrée officiel pour retrouver les différentes prestations proposées. Les citoyens sont invités à privilégier ces adresses gouvernementales lorsqu’ils souhaitent transmettre des informations personnelles liées à leurs documents d’identité.

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