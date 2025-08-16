Drame de Oued El Harrach : le ministre des Transports annonce le renouvellement de 84 000 bus

Un terrible accident de la route a endeuillé Alger vendredi soir. Un bus de transport de voyageurs a basculé du haut d’un pont à Oued El Harrach, dans la commune de Mohammadia, causant la mort de 18 personnes et blessant 23 autres. La violence du choc a provoqué une vive émotion dans la capitale et suscité une large vague de solidarité nationale.

Dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère des Transports, le ministre Saïd Sayoud a présenté ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées :

« C’est avec une profonde tristesse et une grande affliction que le ministre des Transports présente ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes de l’accident de la chute du bus à Oued El Harrach, priant le Tout-Puissant d’accueillir leurs âmes pures dans Sa vaste miséricorde, d’accorder à leurs proches patience et réconfort, et d’accorder un prompt rétablissement aux blessés. »

Interrogé par la presse, M. Sayoud a rappelé que plus de 84 000 bus de transport de voyageurs vétustes circulent actuellement sur le territoire national et que leur renouvellement progressif constitue désormais une priorité pour le gouvernement. Il a également insisté sur la responsabilité des conducteurs : « 90 % des accidents sont dus au comportement irresponsable et au manque de prudence au volant », a-t-il déclaré.

Un élan de solidarité des institutions

Le drame a suscité de vives réactions au sein des plus hautes instances du pays. Le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a exprimé sa profonde tristesse et adressé ses prières aux victimes.

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Boughali Ibrahim, a également fait part de son soutien indéfectible aux familles, réaffirmant l’importance de renforcer les mesures de sécurité routière.

Dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, le général d’armée Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’ANP, a présenté ses condoléances les plus sincères et exprimé sa solidarité avec les familles touchées.

Le lendemain, il s’est déplacé personnellement, accompagné du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, dans les hôpitaux Mustapha Pacha, Zemirli (El Harrach) et à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja pour rendre visite aux blessés et s’enquérir de leur état de santé.

Un appel à la responsabilité collective

Alors que la route continue de faire des centaines de victimes chaque année en Algérie, ce drame vient rappeler la nécessité d’une vigilance accrue. Le renouvellement du parc de transport, la rigueur dans le contrôle technique des véhicules et la sensibilisation des conducteurs figurent parmi les priorités urgentes soulignées par les responsables.

En attendant, les familles endeuillées pleurent la perte de leurs proches, et l’Algérie entière partage leur douleur.