Suite à un mortel accident de la route, un ancien joueur du CRB décède en Irlande

Un jeune footballeur algérien est décédé, samedi, en Irlande. En effet, Seif Eddine Boudissa, ancien attaquant du CR Belouizdad est décédé suite à un accident de la route à Dundalk, au nord de la république d’Irlande.

Une triste nouvelle pour la famille et les proches du jeune attaquant, qui a quitté la ville à la fleur de l’âge. Dans son édition du jour, le journal irlandais, Irish Independent News, est revenu sur l’accident qui a causé la mort de l’ancien joueur du CR Belouizdad, Seif Eddine Boudissa.

Ainsi, le média local révèle que le jeune Algérien, âgé de 26 ans, conduisait son scooter électrique en compagnie d’un ami à lui lorsqu’ils étaient entrés en collision avec une voiture. Grièvement blessé suite à ce choc, le jeune footballeur algérien, indique la même source, a succombé à ses blessures dans la nuit du samedi à dimanche.

Dans un témoignage au média irlandais, Irish Independent News, un ami du joueur algérien, Seif Eddine Boudissa, décédé samedi en Irlande, a dit, « Seif commençait à s’installer en Irlande. Il n’est là que depuis un an, environ », lit-on dans l’édition du jour du journal irlandais.

Passionné de football, Seif Eddine Boudissa a rejoint une équipe locale dans le comté de Louth, en Irlande. Entre les terrains du football et son second passe-temps, le scooter, « Seif retrouvait ses repères progressivement. » ajoute son ami.

