Suite à l’intervention du ministère, le stage de l’équipe d’Algérie aura lieu à Constantine

Du nouveau dans l’affaire de la délocalisation du stage de la sélection algérienne de football. En effet, après une première décision, annoncée hier, de déplacer le stage des Verts en Tunisie, la fédération algérienne fait volte-face sur ce choix et opte pour la ville de Constantine pour préparer sa dernière rencontre en phase qualificative à la CAN, et l’amical face au Sénégal.

« Le stage de l’équipe nationale, en prévision de la date FIFA, allant du 4 au 12 septembre 2023, et des deux matchs, contre la Tanzanie (le 07/09) à Annaba pour le compte de la 6ᵉ et dernière journée du groupe F des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023, et face au Sénégal en amical (le 12/09) à Dakar, aura finalement lieu dans la vile de Constantine, au niveau du complexe Chahid Hamlaoui », écrit la FAF.

S’opposant au choix d’aller en Tunisie, le ministère de la Jeunesse et des Sports a eu le dernier mot en « mettant à la disposition de la sélection nationale les infrastructures se situant au niveau de l’antique Cirta, à savoir les terrains du stade Hamlaoui qui ont fait l’objet d’une visite ce samedi 2 septembre 2023 des membres du staff technique, dont le coach national Djamel BELMADI », ajoute le communiqué de la FAF.

Délocalisation du stage des Verts en Tunisie : un choix largement critiqué

Pelouse impraticable et installations contestables, le centre technique national de Sidi-Moussa a perdu de brillance d’antan.

Or, ce son de cloche n’était pas perçu de la même manière par les autorités sportives algériennes qui ont refusé la tenue du stage de la sélection première en dehors du territoire national.

« Suite à l’intervention du Ministre de la Jeunesse et des sports, M. Abderrahmane HAMMAD, il a été décidé de mettre à la disposition de la sélection nationale les infrastructures se situant au niveau de l’antique Cirta, à savoir les terrains du stade Hamlaoui […] les Verts éliront domicile au niveau de l’hôtel du Cercle Régional Militaire de Constantine où ils bénéficieront de toutes les commodités pour accomplir leur stage », dit le communiqué de la FAF.

Finalement, l’instance footballistique algérienne a « remercié le Ministère de la Jeunesse et des sports ainsi que l’administration du Ministère de la Défense nationale pour leur précieuse aide et collaboration », lit-on.

Les infrastructures sportives nationales s’avèrent en toute logique, et en dépit des échos relayés dans la presse entre tensions et conflits caractéristiques du football algérien, largement suffisantes pour accueillir un stage de la sélection compte tenu de la lancée de l’Algérie dans l’organisation des événements sportifs à l’instar du CHAN 2023 et des Jeux méditerranéens en 2022.