Suite à l’affaire Imane Khelif, l’Algérie quitte l’IBA

La Fédération algérienne de boxe a quitté la Fédération internationale de boxe (IBA) pour rejoindre la nouvelle organisation World Boxing. C’était prévisible, suite à l’acharnement de l’IBA contre Imane Khelif lors des JO Paris-2024.

En plus de l’acharnement médiatique dont elle a été victime lors des Jeux Olympiques Paris-2024, Imane Khelif a également subi un harcèlement de la part de la Fédération international de boxe (IBA). Cette dernière, avait déjà disqualifié Khelif des Championnats du monde 2023, après avoir avancé des « tests de chromosomes sexuels les jugeant inéligibles ».

N’ayant pas apprécié les exploits de la jeune boxeuse algérienne pendant les JO, qui a fini par décrocher la médaille d’or, l’IBA a tenté de la déconcentrer à maintes reprises, où elle a toujours remis en cause le genre de la native de Tiaret, mais en vain. Un mois après la fin des Olympiades, la Fédération algérienne de boxe a pris une importante décision.

La FAB rejoint World Boxing

En effet, elle a décidé de quitter l’Instance dirigée par le Russe Umar Kremlev. Elle rejoint officiellement la nouvelle organisation internationale World Boxing, en compagnie avec le Japon. Cette dernière compte désormais 44 membres pour préparer les prochains Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles.

Le président de World Boxing, Boris van der Vorst, s’est félicité de l’arrivée de l’Algérie et du Japon dans ses rangs. « Ces ajouts renforcent le profil mondial de World Boxing en augmentant notre présence en Asie et en Afrique. Leur décision de rejoindre World Boxing est une preuve supplémentaire du désir généralisé de changement qui existe dans notre sport et illustre à quel point il est important que nous conservions la place de la boxe au coeur du Mouvement olympique ».