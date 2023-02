Pour avoir dansé sur TikTok, une maman perd la garde de sa fille

Le réseau social TikTok continue de faire des victimes en Algérie ! Après une peine d’emprisonnement qui a été infligée à un jeune homme suite à une vidéo TikTok, maintenant c’est au tour d’une maman qui a perdu la garde de sa fille. Et la cause ? Les multiples vidéos de danse que la maman avait partagées sur TikTok ! À vrai dire, cet incident a fait un grand buzz sur les réseaux sociaux.

Entre partisans et opposés, les avis des internautes ont divergé. En fait, tout a commencé lorsqu’une maman originaire de l’ouest d’Algérie a lancé un appel d’aide aux autorités algériennes. Et ce, via les réseaux sociaux. Dans le détail, la principale concernée a perdu la garde de sa fille. Suite à une demande de son ex-mari. En effet, ce dernier estime que son ex-épouse n’est pas apte à éduquer sa fille.

On notera que celle qui a lancé cet appel d’aide est active sur le réseau social TikTok. D’ailleurs, la jeune femme n’hésite jamais à partager quelques unes de ses danses via son compte sur le réseau social susmentionné. De ce fait, l’ex-mari de la tiktokeuse a, de sa part, pris la décision de récupérer la garde de sa fille. On précisera qu’il s’agit de ce que rapporte le quotidien généraliste arabophone Echorouk.

Vengeance ou vigilance, les internautes réagissent

Comme on l’avait mentionné plus haut, cette affaire a suscité une polémique sur la Toile. En effet, les avis des utilisateurs des réseaux sociaux à cet égard étaient divergents. La majorité d’entre eux, ont affirmé qu’il s’agit d’une bonne décision de la part de l’ex-mari de la jeune femme. Selon eux, une femme qui partage ce genre de contenu sur la Toile ne sera jamais une bonne maman.

D’ailleurs, ils estiment que la petite fille risque de suivre les pas de sa mère, si elle continue de vivre avec elle. Par ailleurs, d’autres internautes ont indiqué qu’il s’agit d’une méthode adoptée par l’ex-mari de la principale concernée pour se venger.