Suisse : un Algérien s’évade de la prison de Witzwil

Aller en prison est une chose qui arrive, s’en évader est plus rare. Il faut de l’audace, mais aussi beaucoup d’inconscience pour tenter le coup. Néanmoins, certaines personnes préfèrent risquer de devoir assumer plus longues peines plutôt que de rester enfermés au sein d’un établissement pénitentiaire.

C’est le cas de cet Algérien, qui a pu s’évader ce dimanche 8 août 2022 de l’établissement pénitentiaire de Witzwil, situé non loin de Neuchâtel en Suisse. Selon la radio “RTN” qui a communiqué l’information, l’homme de 41 ans séjournait clandestinement en Suisse et était donc dans l’illégalité.

Il était incarcéré pour “ infraction à la loi sur les stupéfiants” au sein de la prison de la capitale. Néanmoins, la police cantonale bernoise a tenu a précisé dans le communiqué qu’elle a diffusé que l’homme n’était pas considéré comme dangereux.

Afin de mettre la lumière sur les faits qui ont conduit à l’évasion de l’Algérie, une enquête interne a été lancée. En attendant d’y voir plus clair, les autorités ont mis en place quelques mesures à titre préventif afin d’éviter qu’un tel événement ne se répète. En effet, les contrôles de présence ont été intensifiés dans les différentes prisons, et les dispositifs techniques contrôlés.

France : arrestation de 4 Algériens qui avaient pris la fuite depuis la Suisse

Les Algériens sont de nombreuses fois concernés par les faits divers français. Cela est dû aux difficultés qu’ils rencontrent pour répondre à leurs besoins et au manque de ressources disponibles.

Lundi dernier, quatre personnes se sont enfuit de Suisse pour se réfugier en France. Ils sont tous de nationalité algérienne, âgés de 19 à 30 ans, et sont suspectés d’avoir commis une série de vols en Suisse.

Selon le média “Est Républicain”, les vols étaient divers et variés : ils dérobaient des sacs à main, des cartes bancaires ou même des parfums au sein des boutiques. Arrivés aux frontières, ils ne se sont pas arrêtés suite à l’ordre d’un douanier, et ont continué leur route en le blessant.

La police de Pontarlier a été prévenue, et a réussi à arrêter les 4 individus. Une enquête a été lancée en collaboration avec les services judiciaires suisses. Suite aux investigations, les autorités ont découvert que les objets volés étaient cachés dans le véhicule, et leur valeur dépasse les 2000 francs suisses.

Ils ont été entendus dans le cadre de leur comparution immédiate ce mercredi 3 août 2022. Les avocats des 4 voleurs ont affirmé que : “L’intégralité des biens volés est Suisse. Ils ont été récupérés par ce pays. Rien ne concerne les autorités françaises”.

Néanmoins, malgré les avocats qui demandaient une “relaxe”, ils ont été jugés. L’homme qui avait refusé de s’arrêter aux frontières a pris cinq mois ferme, sans mandat de dépôt. Le deuxième homme devra aller en prison car il doit épuiser une peine antérieure.

Quant aux deux autres individus les peines sont plus légères : un sursis accompagné de 1500 euros d’amende pour l’une des personnes, et une remise en liberté sans condamnation pour la seconde.