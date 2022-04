Suisse : la police fait tomber un Algérien après une « course poursuite »

La Suisse est considérée comme l’un des pays les plus sécurisés dans le monde. Mais cette considération n’empêche pas l’existence de la criminalité dans ce pays. Les médias suisses ont évoqué aujourd’hui, dimanche 3 avril 2022, l’interpellation de trois individus pour possession de drogues, parmi eux un jeune Algérien, au Tessin.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la police tessinoise a arrêté trois individus dans une opération jeudi dernier. Lors d’un contrôle à Rancate, une ancienne commune suisse du canton du Tessin, les policiers ont arrêté deux voitures aux plaques française et suisse dans lesquelles été les trois individus.

Après l’arrestation, l’un des conducteurs a pris la fuite à grande vitesse, se risquant à des manœuvres dangereuses. L’accusé a poursuivi son chemin à pied et après une course-poursuite, les forces de l’ordre sont arrivés à l’interpeller.

En effet, ce qui rend l’incident plus grave, c’est bien ce que les policiers ont trouvé dans la voiture lors de la fouille, ces derniers sont tombés sur plus de 100 kilos de haschich qui ont été saisis.

De plus, les trois individus arrêtés sont de nationalité étrangère, un Algérien de 33 ans, un Français de 24 ans et un Marocain de 23 ans. Comme l’a indiqué, ce dimanche, la police et le ministère public tessinois. Ces derniers doivent répondre de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants. Quant au conducteur, le plus jeune parmi le trio, qui a pris la fuite avec des dépassements dangereux, il est accusé d’infraction grave au code de la route.

Par ailleurs, la course-poursuite a mobilisé les forces de l’ordre suisses, les agents des douanes ont été soutenus par plusieurs patrouilles de la police cantonale, la police de la ville de Mendrisio et la police de Chiasso.

Un Algérien condamné en France pour une tentative de féminicides

Ce n’est pas la première fois que ça parle d’Algérien criminel à l’étranger. Le mercredi 23 mars 2022, la cour d’assises de Paris a condamné Algérien à vingt ans de réclusion, dont une période de sûreté de plus de treize ans.

L’Algérien, âgé de 50 ans, est accusé d’avoir tenté de tuer deux de ses voisines près du canal Saint-Martin à Paris. L’accusé avait poignardé plusieurs fois sa voisine âgée de 42 ans et mère de famille qui a échappé au pire à la suite de l’intervention très rapide des secours qui avaient réagi à temps.

Avant cette tentative de meurtre, le coupable avait, six mois auparavant, attaqué une autre voisine qui était l’ancienne conjointe de son frère.

Selon une entrevue accordée au média français « Le Parisien », l’une des victimes aurait affirmé son soulagement après la condamnation du coupable. Le verdict l’aurait satisfait, a confirmé Virginie Le Roy l’avocate de la femme. Et elle a soulevé un point important qui aurait été la ligne directive de sa plaidoirie : la relation de l’homme vis-à-vis des femmes et le caractère des actes qualifiés de tentatives « féminicides ».