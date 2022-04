Suisse : quand des supporters algériens manifestent devant la FIFA

La pression algérienne sur la FIFA monte d’un cran. Après le recours déposé par la fédération algérienne de football suite à l’élimination de l’équipe d’Algérie de la course au mondial, les supporters algériens prennent part à l’offensive et réagissent activement à la plainte des services sportifs algériens.

En effet, un groupe de supporters algériens a été aperçu devant les locaux de la fédération internationale de football à Zurich. Le sit-in algérien devant le siège de la FIFA a été marqué par la ferveur des supporters qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour soutenir la cause de l’équipe d’Algérie devant le quartier général de la plus haute instance footballistique.

Déterminés et enthousiastes, les supporters des verts ont fait des slogans de fair-play et de justice pour les hommes de Belmadi leur tête de gondole. Les manifestants algériens ont affirmé leur soutien inconditionnel au sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, et se sont mobilisés pour obtenir gain de cause auprès de l’instance de Gianni Infantino.

« L’espoir nous est permis »

Après la défaite de l’équipe d’Algérie face au Cameroun à Blida pour le compte du match retour du dernier tour éliminatoire de la zone Afrique pour la phase finale de la coupe du monde 2022, la fédération algérienne de football a formulé un dossier de plaidoirie qui met en lumière les aberrations arbitrales qui ont caractérisé la soirée du 29 mars à Tchaker.

Le public algérien nourrit des espoirs de voir un remake du match barrage de l’équipe d’Algérie face aux Lions Indomptables. « Match rejoué » et « justice pour l’équipe d’Algérie » sont les mots d’ordre sur la toile algérienne. Entre le souhait d’une issue favorable qui bascule la balance en faveur de l’Algérie et les divers avis des spécialistes quant à cette éventualité, la FIFA a annoncé que le verdict sera rendu le 21 avril.