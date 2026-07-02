Suisse – Algérie : Petkovic opère 3 changements et opte pour le défensif

Suisse – Algérie : Petkovic opère 3 changements et opte pour le défensif
file_00000000fde07243aff609b6fb2d7930
Suivre Algerie360 sur Google Actualités

A environ trois heures et demi du coup d’envoi du match face à la Suisse, le onze de Vladimir Petkovic a fuité. Le sélectionneur national a opéré trois changements par rapport au dernier match face à la Jordanie, avec une tactique purement défensive.

Dans les bois, Luca Zidane est de retour à la place d’Oussama Benbot. Le dernier rempart est appelé à se racheter.

En défense, Rayan Ait-Nouri est aussi de retour sur le flanc gauche, tandis que Rafik Belghali est reconduit sur le flanc droit. Sans surprise, Aissa Mandi sera associé à Ramy Bensebaïni pour constituer la charnière centrale.

Dans l’entrejeu, on enregistre également le retour de Ramiz Zerrouki. Il évoluera comme sentinelle et sera épaulé par Houssem Aouar et Nabil Bentaleb pour assurer la récupération et relancer les attaques. Ibrahim Maza, quant à lui, sera sans surprise reconduit dans l’animation de jeu.

Enfin, en attaque, Amine Gouiri a sauté du onze. Petkovic préfère miser sur Riyad Mahrez comme attaquant libre, épaulé par Farès Chaïbi. Un duo sur lequel tous les espoirs reposent pour désaxer la défense suisse.

C’est donc ce onze qui livrera le match décisif face à la Suisse, en espérant être à la hauteur pour gagner et arracher ainsi la qualification.

Zakaria Benhammadi

Zakaria Benhammadi - Journaliste senior – Sport, politique et justice

Zakaria Benhammadi est journaliste senior au sein d'Algerie360. Spécialisé dans l'actualité sportive, il couvre l'équipe nationale algérienne, la Ligue 1 et les joueurs algériens évoluant à l'étranger. Il traite également les grands dossiers politiques et judiciaires

Voir tous les articles de Zakaria Benhammadi →
A lire aussi

La une du jour