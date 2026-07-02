Suisse – Algérie : Petkovic opère 3 changements et opte pour le défensif

A environ trois heures et demi du coup d’envoi du match face à la Suisse, le onze de Vladimir Petkovic a fuité. Le sélectionneur national a opéré trois changements par rapport au dernier match face à la Jordanie, avec une tactique purement défensive.

Dans les bois, Luca Zidane est de retour à la place d’Oussama Benbot. Le dernier rempart est appelé à se racheter.

En défense, Rayan Ait-Nouri est aussi de retour sur le flanc gauche, tandis que Rafik Belghali est reconduit sur le flanc droit. Sans surprise, Aissa Mandi sera associé à Ramy Bensebaïni pour constituer la charnière centrale.

Dans l’entrejeu, on enregistre également le retour de Ramiz Zerrouki. Il évoluera comme sentinelle et sera épaulé par Houssem Aouar et Nabil Bentaleb pour assurer la récupération et relancer les attaques. Ibrahim Maza, quant à lui, sera sans surprise reconduit dans l’animation de jeu.

Enfin, en attaque, Amine Gouiri a sauté du onze. Petkovic préfère miser sur Riyad Mahrez comme attaquant libre, épaulé par Farès Chaïbi. Un duo sur lequel tous les espoirs reposent pour désaxer la défense suisse.

C’est donc ce onze qui livrera le match décisif face à la Suisse, en espérant être à la hauteur pour gagner et arracher ainsi la qualification.