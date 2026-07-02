Suisse – Algérie : à quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

L’équipe d’Algérie affrontera la Suisse ce 3 juillet au stade BC Place de Vancouver, au Canada, pour le compte des 1/16es de finale de la Coupe du monde 2026. Un rendez-vous sans précédent dans l’histoire du football algérien en phase à élimination directe d’un Mondial, avec en toile de fond un duel tactique d’une rare intensité : Vladimir Petkovic face à la sélection qu’il a lui-même construite pendant sept ans.

Quatre points, troisième place du groupe J, billet validé parmi les huit meilleurs troisièmes du tournoi. Le chemin emprunté par l’Algérie pour atteindre ce stade n’a rien eu de tranquille. les Helvètes, quant à eux, arrivent à Vancouver en position de force. Leur parcours en phase de groupes est révélateur : un faux départ concédé face au Qatar (1-1), immédiatement corrigé par une démonstration face à la Bosnie-Herzégovine (4-1), puis un succès maîtrisé contre le Canada (2-1). Au total, sept buts inscrits pour seulement trois encaissés. Une efficacité offensive doublée d’une rigueur défensive qui résume parfaitement l’identité de cette équipe.

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Petkovic face à sa propre création : l’atout tactique des Fennecs

C’est la dimension la plus fascinante de cette confrontation. Avant de prendre les rênes de la sélection algérienne en février 2024, Vladimir Petkovic a dirigé « La Nati » pendant sept années consécutives, de 2014 à 2021. Sous sa conduite, la Suisse avait notamment éliminé la France en huitièmes de finale de l’Euro 2021 (3-3, 5-4 aux tirs au but) à Bucarest, avant d’atteindre les quarts de finale. Quatre grandes compétitions disputées, quatre fois présent dans les phases finales.

Cette connaissance intime du système helvétique, des automatismes collectifs aux profils individuels des joueurs, représente un avantage analytique considérable. Le technicien bosnien ne cache pas sa confiance. « La Suisse est une équipe solide et je connais bien son style de jeu, même si son effectif a connu de nombreux changements. Nous allons analyser la sélection suisse en profondeur et nous préparer de la meilleure manière possible afin de livrer un grand match et décrocher la qualification », a-t-il affirmé.

En face, Murat Yakin sait exactement à quoi s’en tenir. Successeur de Petkovic sur le banc helvétique depuis l’été 2021, il connaît personnellement son adversaire du soir. « Ce sera l’occasion de retrouver Vladimir Petkovic, que je connais de nos années en Suisse. L’Algérie est un adversaire intéressant, doté de nombreuses qualités individuelles. Nous nous réjouissons de cette rencontre », a-t-il déclaré. Son staff et lui ont suivi collectivement le match Algérie-Autriche à l’hôtel, preuve d’une préparation ciblée et sérieuse.

A noter que la rencontre sera dirigée par le trio arbitral argentin conduit par Yael Falcón Pérez, assisté de Maximiliano Del Yesso et Facundo Rodríguez. Le Mexicain Kevin Ortega occupera le rôle de quatrième arbitre.

A quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

Côté diffusion, deux chaînes gratuites retransmettront le match : la chaîne nationale terrestre algérienne et l’allemande ZDF, accessible via le satellite Astra. beIN Sports 1 (France) proposera également la rencontre, mais en version cryptée sur Astra. Le coup d’envoi est fixé à 4h du matin, heure algérienne. Les supporters devront donc choisir entre une nuit blanche ou un réveil aux aurores pour assister à une rencontre potentiellement historique.

Enfin, on rappelle qu’en cas de qualification, l’Algérie retrouvera en 1/16e de finale le vainqueur du match Colombie-Ghana, toujours à Vancouver. Une perspective qui donne encore plus de saveur à ce rendez-vous du 3 juillet.

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