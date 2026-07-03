Suisse 2 – Algérie 0 : les Verts loin du niveau mondial !

Fin d’aventure de l’équipe d’Algérie en Coupe du Monde 2026 ! Elle est éliminée du 1/32e de finale après s’être inclinée face à la Suisse par deux buts à zéro, au terme d’un match où elle est passée complètement à côté de la plaque.

Dès le coup d’envoi de la rencontre, les Verts tentent de faire pression sur les bois adverses. Ils maîtrisent bien le match, mais sans parvenir à trouver la faille face à une défense suisse très solide.

L’efficacité sera plutôt du côté de la Nati. Sur une balle perdue, Manzambi se lance dans une contre-attaque. Il pénètre dans la surface de réparation et sert Embolo qui ouvre le score à la 10′.

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On s’attendait à une bonne réaction des Fennecs, mais toujours sans parvenir à désaxer la défense adverse. Pour la suite de la première mi-temps, rien à signaler. C’est donc sur le score d’un but à zéro en faveur de la Suisse que l’arbitre argentin renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Après la pause-citron, les protégés de Petkovic vont offrir un autre cadeau aux Suisses. Toujours sur des erreurs individuelles en défense, Ndoye reprend la balle et d’un puissant tir double la mise à la 47′.

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Les changements de Petkovic n’apportent rien !

Juste après ce but, Vladimir Petkovic va opérer ses deux premiers changements. Il incorpore Hadjam et Gouiri à la place d’Aouar et Zerrouki. Ce dernier jouera en pointe, tandis qu’Ait-Nouri monte d’un cran comme ailier gauche. Des changements qui ne vont rien apporter.

Ensuite, le sélectionneur national fait entrer Boudaoui et Hadj-Moussa à la place de Bentaleb et Mahrez. Mais on ne verra aucune amélioration dans le contenu ni des menaces sur les bois adverses. Au contraire, on assiste à un jeu brouillon et des joueurs qui tombent dans le piège de la précipitation et la nervosité, face à une équipe suisse qui maîtrise parfaitement les débats de la rencontre.

Il faut dire que les Verts vont complètement se déboussoler pour le reste de la rencontre. Déchets techniques, aucune pression sur les bois adverses ou menaces ou encore, faillite tactique sur tous les plans… ce sont les enseignements tirés de la deuxième mi-temps. Petkovic joue sa dernière carte, Boulbina, un autre changement qui ne porte pas ses fruits.

Rien ne va changer au tableau d’affichage jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre argentin. Une défaite amère pour les Verts, synonyme de l’élimination du 1/32e de finale de la Coupe du Monde 2026.

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