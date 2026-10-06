Suicide de Joris, d’origine algérienne : 4 suspects en garde à vue pour harcèlement raciste en Isère

Accélération dans l’enquête sur la mort de Joris : quatre suspects, dont un mineur, ont été placés en garde à vue pour harcèlement raciste. Le drame s’est produit cet été en Isère, où le jeune homme de 21 ans d’origine algérienne a mis fin à ses jours après avoir été la cible répétée d’insultes et d’actes d’intimidation discriminatoires. Retour sur les derniers développements de cette affaire qui suscite une vive émotion.

Quatre hommes, parmi lesquels figure un mineur, ont été placés en garde à vue ce lundi 28 septembre. Ils sont soupçonnés de harcèlement à caractère raciste envers Joris, un jeune homme de 21 ans qui a mis fin à ses jours en juillet dernier.

D’après les informations d‘ICI Isère, les quatre suspects sont issus du secteur de Saint-Jean-de-Bournay, à proximité immédiate de la commune où résidait Joris. Entendus depuis lundi matin dans les locaux de la brigade de recherches de Vienne, ils sont interrogés par les gendarmes qui cherchent à établir si leurs agissements et un potentiel harcèlement ont pu pousser le jeune homme au suicide.

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Des jeunes qui « se moquaient de lui à cause de ses origines algériennes »

Le 13 juillet, le corps sans vie du jeune homme de 21 ans avait été retrouvé près de son domicile à Châtonnay (Nord-Isère), tué par balle, une carabine à proximité. D’après ses proches, la victime subissait de manière continue des insultes racistes entre 2024 et 2026.

Face à ce drame, le parquet de Vienne avait initialement ouvert une procédure en recherche des causes de la mort, avant d’élargir ses investigations aux chefs de « menaces de mort réitérées à caractère raciste », « harcèlement moral » et « provocation au suicide ».

D’ailleurs, l’avocate de la famille indiquait que le jeune homme s’était confié à plusieurs reprises à son père : « Il expliquait que des jeunes de la commune, membres du club de rugby local, s’en prenaient régulièrement à lui lors de fêtes ou de rassemblements, le ciblant sur ses origines algériennes. » Face à ces révélations, l’association SOS Racisme a apporté un soutien juridique à ses proches.

Sa famille diffuse un appel à témoins pour faire avancer l’enquête

Sur Facebook, les proches de Joris ont publié un appel à témoins pour faire toute la lumière sur les faits, en ciblant notamment la fête foraine du 30 juin à Saint-Jean-de-Bournay. « Le moindre détail, même insignifiant en apparence, peut faire progresser les investigations. Notre famille est aujourd’hui dévastée », ont-ils écrit dans leur message.

Par ailleurs, soutenue par le pôle juridique de SOS Racisme Isère, la famille de Joris a déposé une plainte officielle le 17 juillet afin de dénoncer les insultes et le harcèlement moral subis par le jeune homme entre 2024 et 2026.

Plusieurs personnalités politiques de gauche ont vivement réagi à ce drame. Sur le réseau social X, le leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé un « meurtre par harcèlement », tandis qu’Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, a affirmé de son côté que « le racisme tue psychiquement ».

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