Suède 4 – Algérie 3 : entame catastrophique et des changements gagnants

L’équipe d’Algérie s’est inclinée face à la Suède sur le score de quatre buts à trois, au terme d’un match palpitant, notamment lors du dernier quart d’heure. Ce fut un bon et sérieux test et le sélectionneur national Vladimir Petkovic en a tiré de riches enseignements.

Pour revenir à la physionomie du match, la première mi-temps sera largement dominée par les Suédois. Ils vont rentrer dans le vif du sujet lors du premier quart d’heure, en inscrivant le premier but, signé Sema 14′.

Le même joueur revient pour doubler la mise, suite à un excellent travail individuel 39′. C’est après ce but qu’on va enfin voir une réaction des Algériens. Ils exercent une pression sur les bois adverses, mais se contentent par des tentatives timides.

Il faut dire que les Suédois se montrent solides derrière et réussiront à préserver leur avantage au score. Ils mèneront par deux buts à zéro jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre qui renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Une 2e mi-temps meilleure

Après la pause citron, les Blagult réussiront à faire le break. Ils profiteront d’un pénalty, suite à une faute commise par Bensebaini sur un attaquant adverse dans la surface de réparation. Sema exécute la sentence et claque un triplé lors de ce match amical 50′.

Côté Algériens, pas de riposte et les locaux en profitent pour aggraver la marque. Cette fois-ci par le biais de Salteros sur un coup franc bien botté du pied gauche des 25 mètres 56′.

Le score devient lourd, et au moment on croyait que le quatrième but allait assommer les Fennecs, ces derniers vont finalement revenir dans le match et montreront un autre visage. Cela est notamment grâce aux changements de Vladimir Petkovic. En effet, l’incorporation de Bounedjah et Benzia va apporter du punch au compartiment offensif.

Après une pression sur les bois adverses, Bennacer réduit le score sur un superbe tir 64′. Les efforts des nôtres seront récompensés par un deuxième but, signé Benzia 71′.

L’entrée de Chaïbi et Maza va donner plus d’équilibre dans le milieu de terrain, mais aussi une bonne animation. Poursuivant leurs assauts, les Verts se procureront un pénalty, suite à une faute commise sur Gouiri. Bentaleb exécute la sentence et le score devient 4 buts à 3 87′.

Un troisième but qui va complètement relancer les hommes de Petkovic dans le match. Ils vont donner le tout pour le tout, mais le temps ne leur suffira pas pour remettre les pendules à l’heure. Le match s’achève donc sur le score de quatre buts à trois en faveur de la Suède.

Ce fut un test riche en enseignements pour l’équipe d’Algérie, qui a eu l’occasion de se mesurer à une très bonne nation européenne de football.