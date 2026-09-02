Succession de Petkovic : la FAF annoncera le nouveau sélectionneur national à cette date

Dans un communiqué publié cet après-midi, la Fédération algérienne de football a fait savoir que son Bureau fédéral tiendra sa réunion mensuelle samedi prochain le 5 septembre, avec un point brûlant inscrit à l’ordre du jour : le dossier de la direction technique de la sélection A. À l’issue des travaux, l’instance promet de dévoiler le nouveau staff technique qui dirigera des Verts.

Autrement dit, le suspense autour du nouveau sélectionneur national devrait être levé dans trois jours. Un feuilleton qui traîne depuis l’élimination de l’Algérie au Mondial 2026 et qui a nourri, semaine après semaine, rumeurs, démentis et pistes avortées.

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Hamdani, la surprise du chef ?

Depuis le départ de Vladimir Petkovic, la FAF a contacté et négocié avec des techniciens de différentes nationalités. Le dernier est l’Uruguayen Gustavo Poyet, mais les pourparlers n’ont finalement pas abouti.

Le dossier du futur sélectionneur a finalement connu un grand rebondissement ces dernières heures. En effet, c’est Brahim Hemdani qui tient désormais la corde. Il devrait être épaulé par Anthar Yahia, rapporte le média spécialisé Compétition.

Le choix de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille ne serait pas seulement dicté par les circonstances. Le technicien algérien a gagné des points ces dernières semaines, notamment après son parcours aux Jeux méditerranéens de Tarente. Nommé à la tête de la sélection U21, il a conduit son équipe jusqu’à la médaille d’or, avec une gestion du groupe et une maîtrise de la compétition qui auraient particulièrement séduit les responsables de la FAF.

Mieux, c’est le travail de Hemdani qui a laissé de bons échos auprès de la FAF. Au-delà du titre remporté à Tarente, c’est la manière dont le coach de 48 ans a géré son groupe dans un contexte particulier qui a renforcé la confiance placée en lui.

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Un calendrier qui n’autorise plus l’attentisme

Le temps presse pour l’instance de Dély Ibrahim. Le futur sélectionneur des Verts devra composer rapidement son groupe, imposer ses principes de jeu et préparer les prochaines échéances continentales et qualificatives, sans période de rodage confortable.

La réussite de ce recrutement conditionne aussi la reconstruction d’une sélection sortie fragilisée du rendez-vous américain. Entre profils expérimentés et connaissance du terrain africain, l’arbitrage de samedi dira quelle direction la Fédération algérienne de football entend donner à son projet sportif.

Une certitude : après des semaines de spéculations, l’équipe nationale devrait enfin connaître l’identité de celui qui la dirigera. Rendez-vous samedi, communiqué en main.

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