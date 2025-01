Succession de Benchikha : le président de la JS Kabylie donne des nouvelles

La JS Kabylie est toujours à la recherche du successeur de l’entraineur démissionnaire Abdelhak Benchikha. Le président du conseil d’administration du club, El-Hadi Ould-Ali, apporte des précisions sur le dossier.

Abdelhak Benchikha a démissionné de son poste d’entraineur de la JS Kabylie juste après le match de la Coupe d’Algérie face à l’ES Guelma, remporté sur le score de deux buts à zéro. 48 heures après, la direction du club a entériné la démission de l’ex-sélectionneur national.

Depuis, ce sont ses adjoints Farid Zemiti et Mohamed Lacet qui assurent l’intérim. Mais la direction kabyle s’active pour nommer un nouvel entraineur. Des techniciens de différentes nationalités ont été contactés ou proposés, entre autres le franco-comorien Amir Abdou et l’Allemand Josef Zinnbauer, mais sans pour autant qu’il y ait du concret.

🟢 À LIRE AUSSI : JS Kabylie : la direction du club descend en flammes Benchikha

Alors que les rumeurs vont bon train sur les réseaux sociaux, le président du conseil d’administration du club, El-Hadi Ould-Ali, prend la parole pour apporter des précisions et donner des nouvelles sur le dossier. « On n’a pas encore tranché sur l’identité du nouvel entraineur. Il y a une liste de trois techniciens proposés, mais on ne veut pas se précipiter », a-t-il confié, dans une déclaration accordée à Echourouk News.

Et d’ajouter : « On ne veut pas faire une erreur de casting et c’est la raison pour laquelle on étudie attentivement les différents CV. On va faire de notre mieux pour nommer un nouvel entraineur avant la fin de la semaine en cours ».

Ould-Ali évoque le recrutement

Par ailleurs, le président du conseil d’administration de la JS Kabylie a évoqué l’opération recrutement. Il est convaincu qu’un bon renfort s’impose lors de ce mercato hivernal. « On va engager cinq nouveaux joueurs en prévision de la phase retour », a-t-il révélé.

Après avoir résilié le contrat de l’attaquant burkinabé Djibril Ouattara, El-Hadi Ould-Ali affirme que « trois autres joueurs seront libérés ». Seulement, il n’a pas donné de noms. Certainement, il s’agit de ceux qui n’ont apporté le plus escompté lors de la phase aller.

Rappelons que la JSK est provisoirement à la première place du classement général du championnat, en attendant la mise à jour du calendrier après le déroulement de tous les matchs retards. En revanche, elle a été éliminée du 1/16e de finale de la Coupe d’Algérie face à l’USM El-Harrach (0-1).