Succession de Belmadi : les membres de la commission d’examen des candidatures connus

La fédération algérienne de football a enfin dévoilé les membres de la commission d’examen des candidatures pour le poste de sélectionneur national. Une commission composée de six personnes, qui tiendra sa première séance jeudi au siège de la FAF à l’effet de sélectionner une short-list.

La fédération algérienne de football prépare l’après Belmadi. Dimanche dernier, elle a annoncé l’installation d’une commission chargée d’examiner les candidatures des potentiels successeurs à Belmadi, avant de remettre ses conclusions dans un délai n’excédant pas les dix jours.

C’est cet après-midi que l’instance fédérale a enfin communiqué les membres de la commission, qui sont six. En effet, il s’agit de Mohamed Maouche (membre de la glorieuse équipe du FLN), Rabah Saâdane (Instructeur en chef et ancien sélectionneur national mondialiste), Karim Kaced (instructeur et membre du bureau fédéral chargé des équipes nationales), Fouad Chiha (Instructeur CAF et Directeur de la Formation de la FAF) et enfin Boualem Laroum (Instructeur CAF et professeur d’université) et enfin Amine Ghimouz (Instructeur CAF et professeur d’université).

La FAF a également révélé que la commission tiendra sa première réunion jeudi, le 8 février, à l’effet de sélectionneur une short-list. Elle aura lieu au siège de la fédération algérienne de football à Dely Brahim. La réunion sera présidée par le directeur technique national (DTN) Ameur Mansoul.