Succession de Belmadi : le Bosniaque Bazdarevic confirme une offre de la FAF

L’entraineur bosniaque, Mehmed Bazdarevic, fait partie des potentiels successeurs à Djamel Belmadi à la tête de l’équipe d’Algérie. Il confirme avoir des touches avec la fédération algérienne de football et se dit intéressé de tenter une nouvelle expérience avec les Verts.

Depuis que la fédération algérienne de football ait tourné la page Belmadi, les rumeurs et les spéculations vont bon train concernant de l’identité du successeur du désormais ex-sélectionneur national. De son côté, l’instance fédérale a d’ores et déjà commencé à établir les contacts et éventuellement entamé les négociations avec ceux qui les voient capables de redresser la barre.

Aux dernières nouvelles, le nom d’un nouvel potentiel successeur à Belmadi a filtré. Il s’agit du Mehmed Bazdarevic. En effet, le technicien bosniaque de 63 ans a confirmé les contacts avec la FAF. « C’est vrai, je fais partie des candidats pour succéder à Djamel Belmadi. Le principal candidat était Vahid Halilhodzic (son compatriote, ndlr) (…) Entraineur l’équipe d’Algérie est un challenge qui m’intéresse beaucoup. Certes, je n’ai pas exercé depuis 19 mois, mais je n’ai pas reçu des offres au niveau de mes attentes. Mais celle qui m’est parvenue de l’Algérie est intéressante ». A-t-il confié, dans une déclaration accordée à Radio Sarajevo.

Mehmed Bazdarevic, plus connu sous le nom de Mécha, est un ancien footballeur international yougoslave. Il dispose également la nationalité française. Il a été déjà sélectionneur de la Bosnie entre 2014 et 2017, lui qui a exercé longtemps en France après plusieurs clubs.