Succession de Belmadi : ça coince avec Petkovic

Les négociations entre Walid Sadi et Vladimir Petkovic n’ont toujours pas abouti. Aux dernières nouvelles, ça coince sur l’aspect financier.

Alors que les deux entraineurs portugais Carlos Queiroz et José Peseiro ont décliné l’offre, la fédération algérienne de football a jeté son dévolu sur Vladimir Petkovic. Selon la radio algérienne, Walid Sadi s’est envolé pour la Suisse avant-hier pour s’assoir avec le technicien bosniaque autour d’une table.

Aux dernières nouvelles, nous avons appris que les négociations entre les deux hommes n’ont pas encore abouti. En effet, ça coince sur l’aspect financier. Alors que le président de la FAF a proposé un salaire mensuel de 100.000 euros, l’ex-sélectionneur de la Suisse en exige 120.000 euros.

Ce qui a compliqué les négociations, c’est évidemment l’entrée de la fédération chinoise en course pour s’offrir Petkovic. Des privilèges financiers de la Chine pourraient bien inciter le Bosniaque de snober la FAF pour aller tenter une nouvelle expérience avec « L’équipe du Dragon ».

Vers la nomination d’un staff intérimaire ?

Il faut dire que c’est le flou total concernant le sujet du futur sélectionneur national. Le Bureau Fédéral est, en ce moment, en réunion au siège de la FAF à Dely Brahim. Le successeur de Djamel Belmadi est l’un des sujets à l’ordre du jour.

Et comme l’instance fédérale peine à trouver un entraineur qui lui convient, elle pourrait finir par nommer un staff intérimaire. Ce dernier, va assurer l’intérim pour le prochain rassemblement des Verts le mois prochain, et éventuellement celui du mois de juin, avant de tenir le successeur de Belmadi. Dans ce cas, la FAF aura le temps suffisant pour engager un technicien qui répond parfaitement au profil.

À cet effet, on parle de Nabil Neghiz comme sélectionneur intérimaire. Celui qui avait assisté à Christian Gourcuff entre 2014 et 2016 jouit de l’expérience et la compétence pour assurer une période de transition. Dans tous les cas de figure, on en saura plus dans les heures à venir.