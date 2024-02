Succession de Belamdi : la FAF retient 20 CV de sélectionneurs

Les supporters algériens scrutent attentivement les derniers développements concernant la sélection du prochain sélectionneur national. La commission ad hoc de la Fédération Algérienne de Football (FAF) se penche sur les candidatures avec sérieux.

En effet, la commission étudie méticuleusement les dossiers des nombreux candidats, avec pour objectif de parvenir à une décision consensuelle. Près de vingt candidats d’horizons variés ont soumis leur dossier, augmentant la diversité des profils examinés.

Les critères de sélection du successeur de Belmadi à la tête des Verts

La FAF a clairement défini les critères de sélection, mettant l’accent sur l’expérience des entraîneurs et leur capacité à communiquer efficacement avec les joueurs. La langue parlée est un aspect crucial pour faciliter la connexion entre le coach et son équipe.

Les membres de la commission ad hoc se réunissent régulièrement pour discuter des candidatures et parvenir à un consensus. Une fois un candidat retenu, la décision finale revient au président de la FAF, Walid Sadi.

Parmi les candidats potentiels, Hubert Velud, ancien sélectionneur du Burkina Faso, se démarque. Son parcours et ses compétences linguistiques en font un candidat attractif. Avec son expérience en championnat algérien, il semble répondre aux attentes de la FAF.

Le prochain sélectionneur des Verts aura pour première mission de guider l’équipe lors d’un tournoi amical international en mars. Cet événement sera une occasion cruciale pour évaluer les performances de l’équipe sous sa direction.

Pour conclure, le processus de sélection du prochain entraîneur de l’équipe nationale algérienne est rigoureux et stratégique. La FAF cherche un leader capable de mener l’équipe vers de nouveaux sommets, tout en assurant une communication fluide avec les joueurs et les médias. La nomination imminente suscite l’attention et l’enthousiasme des supporters, qui attendent avec impatience de voir qui aura l’honneur de guider les Verts vers de nouveaux succès.