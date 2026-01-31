Succès spatial : le Général Chengriha assisste au lancement du 2ᵉ satellite algérien Alsat-3B

Ce samedi matin, l’Algérie a franchi une nouvelle étape majeure dans son programme spatial avec le lancement réussi du deuxième satellite national Alsat-3B. L’opération a été suivie depuis la station terrestre de télédétection par le Général de corps d’armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire.

À LIRE AUSSI : Mariage d’un Algérien refusé en France : la justice impose 500 € par jour au maire de Chessy

Selon un communiqué du ministère de la Défense, le Général Chengriha a assisté à des présentations détaillées sur le satellite Alsat-3B. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Chine en Algérie, du directeur de l’Agence spatiale algérienne, du contrôleur général de l’armée et de plusieurs directeurs centraux du ministère de la Défense et de l’état-major.

Algérie : lancement réussi du satellite Alsat-3B, nouvelle étape dans le développement spatial national

Le lancement a eu lieu à 5 h 01, heure locale, et à 12 h 01, heure chinoise, depuis la base de Jiuquan, au nord-ouest de la Chine. Ce lancement intervient quelques semaines seulement après celui du satellite Alsat-3A, le 15 janvier, lui aussi couronné de succès. Cette deuxième opération en moins d’un mois marque un progrès significatif pour l’Algérie dans le domaine spatial et représente une nouvelle étape dans la modernisation technologique du pays.

À LIRE AUSSI : Jijel : Le port de Djen Djen accueille le plus grand porte-conteneurs jamais vu en Algérie

À cette occasion, le Général Chengriha a prononcé un discours, transmettant les félicitations et encouragements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a suivi de près toutes les phases de préparation et de réalisation du projet. Il a souligné l’importance de ce succès pour l’image et le rayonnement scientifique de l’Algérie.

Alsat-3B en orbite : Chengriha suit le lancement du satellite

Le chef d’état-major a également félicité, en son nom propre, tous les acteurs ayant contribué à la réussite de cette mission, en particulier les cadres et employés de l’Agence spatiale algérienne et les experts de l’Armée nationale populaire. Il les a encouragés à exploiter pleinement les connaissances et compétences acquises, afin de garantir le bon fonctionnement des satellites et de poursuivre le développement des technologies spatiales nationales.

Selon lui, ces réalisations ne se limitent pas au secteur spatial. Elles s’inscrivent dans un projet plus large de construction d’une Algérie moderne et forte, à l’image des infrastructures récemment développées, comme la future ligne ferroviaire entre Béchar et Tindouf, qui facilitera l’exploitation des ressources minières stratégiques du pays.

À LIRE AUSSI : Quand le Karakou algérien défile sans reconnaissance : un styliste libanais déclenche un tollé

Enfin, le Général Chengriha a exprimé sa gratitude à l’ambassadeur de Chine pour le soutien et la coopération fournis dans la réalisation de ce projet ambitieux. La visite s’est conclue par la signature du registre d’or de la station terrestre de télédétection, symbole de cet accomplissement national.

Avec le succès d’Alsat-3B, l’Algérie renforce sa position dans le domaine spatial et confirme sa volonté de maîtriser les technologies de pointe au service du développement économique et scientifique du pays.