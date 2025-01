Succès phénoménal pour ce géant algéro-qatari : 700 000 tonnes exportées pour 367 M$ en 2024

L’entreprise Algerian Qatari Steel (AQS), sise à Jijel (Bellara, commune d’El Milia), a réalisé une performance exceptionnelle en exportant près de 700 000 tonnes de produits sidérurgiques en 2024. Un exploit qui place l’Algérie sur la carte mondiale de la sidérurgie.

Selon Sofiane Chaib Setti, directeur général adjoint de l’entreprise, cité par l’agence de presse algérienne, les produits d’AQS ont réussi à pénétrer 36 marchés internationaux, générant ainsi des revenus de plus de 360 millions de dollars.

Ce succès remarquable s’inscrit dans la stratégie nationale visant à diversifier l’économie et à réduire la dépendance aux hydrocarbures.

« L’accès de nos produits aux marchés mondiaux et leur succès ne sont pas le fruit du hasard », a souligné Chaib Setti. « Nous avons mis en place des normes de qualité élevées, reconnues internationalement, nous permettant ainsi de pénétrer les marchés les plus exigeants d’Europe, d’Amérique et d’Asie». Fort de ce succès, AQS a été désignée « meilleur exportateur algérien vers l’Afrique» en 2024.

L'acier algérien conquiert le monde : AQS exporte près de 700 000 tonnes en 2024

Avec un chiffre d’affaires qui a bondi à 139 milliards de dinars et une production de près de 2 millions de tonnes d’acier, l’entreprise a non seulement couvert les besoins du marché national, mais a également conquis de nouveaux marchés à l’export.

34% de sa production a ainsi été destinée à des clients internationaux, témoignant de la qualité et de la compétitivité de l’acier algérien sur la scène mondiale.

L’entreprise affiche des ambitions encore plus grandes pour les prochaines années. « Nous visons un volume d’exportations de 2,7 millions de tonnes sur un total de 4 millions de tonnes de production annuelle, une fois la deuxième phase de notre projet d’extension achevée en 2028 », a annoncé Chaib Setti .

Cette performance exceptionnelle d’AQS témoigne du dynamisme du secteur industriel algérien et de sa capacité à rivaliser sur la scène internationale.

Elle ouvre de nouvelles perspectives pour l’économie nationale et conforte la position de l’Algérie en tant acteur majeur dans le domaine de la sidérurgie.