Succès du CHAN 2022 – Algérie : de bon augure pour la CAN 2025 ?

Compétition reléguée au second plan du paysage footballistique africain jusqu’alors, le Championnat d’Afrique des Nations a pris une autre dimension avec l’organisation de sa 7e édition en Algérie.

Infrastructures de standing international, ferveur publique et engouement médiatique, le CHAN 2022 en Algérie n’a, désormais, rien à envier à la plus grande compétition du football africain, la CAN.

Invité de la matinale de la radio Beur FM, le responsable de la communication de la fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, revient sur le succès phénoménal de cette édition du CHAN organisée en Algérie.

« Personne ne pouvait parier sur la réussite du CHAN 2022. L’Algérie, et de part sa grandeur, a réussi à donner une autre ampleur à cette compétition. » dit-il sur les ondes de la radio Beur FM.

L’un des indices de la réussite organisationnelle du CHAN est la participation de plusieurs personnalités publiques. En effet, ils sont journalistes, anciennes stars du football, ambassadeurs et autres à partager le même constat : le CHAN en Algérie est sans précédent.

Un constat que le président de la Confédération Africaine du Football, Patrice Motsepe, avait la certitude qu’il y aura lieu puisqu’il avait déclaré lors de sa dernière visite en Algérie que, « l’édition du CHAN organisé en Algérie sera la plus grande de tous les temps. » rappelle Salah Bey Aboud sur les ondes de Beur FM.



Après le CHAN et les Jeux Méditerranéens, l’Algérie s’apprête à accueillir une autre compétition !

Avec la nouvelle dynamique que l’Algérie connaît suite à l’organisation réussie de deux événements sportifs jusqu’alors moins réputés, l’Algérie s’apprête à accueillir une nouvelle compétition.

En effet, lors de son passage sur la matinale de la radio Beur FM, le chargé de communication de la FAF, Salah Bey Aboud, a indiqué que, « l’Algérie va accueillir dans 3 mois la Coupe d’Afrique U17. Une première dans le continent africain puisqu’on va enchaîner avec une autre compétition qui n’est pas des moindres. » explique-t-il à Beur FM.

Avec l’accueil de plusieurs événements sportifs, l’Algérie renoue avec le goût des défis organisationnels. Des défis qui ne poseront aucun problème à l’Algérie comme le pays est doté d’une infrastructure sportive de taille.

CHAN 2022 en Algérie : un avant-goût de la CAN 2025 ?

Revenant sur la réussite de l’organisation du CHAN en Algérie, Salah Bey Aboud, chargé de la communication de la FAF, a indiqué que, « le CHAN a repris de la vigueur en étant accueilli en Algérie. L’engouement populaire et la passion des Algériens ont redonné souffle à cette compétition qui n’est dédiée qu’eux joueurs locaux. Tant mieux pour notre dossier de candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en 2025. L’Algérie a prouvé qu’elle peut rendre meilleure n’importe quelle compétition sportive. » dit-il.