Succès du 7e Sommet GECF : Tebboune souligne l’importance de la Déclaration d’Alger

Les participants au 7e Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) à Alger, ont adopté à l’unanimité le projet de la Déclaration d’Alger.

En effet, la Déclaration d’Alger a été adoptée à l’unanimité, soulignant l’importance de fournir un approvisionnement fiable en gaz naturel tout en promouvant son utilisation pour le développement durable et la lutte contre le changement climatique.

De plus, les signataires de la Déclaration ont également appelé à des investissements opportuns pour assurer la stabilité du marché. Ils ont souligné l’importance d’un accès non discriminatoire à la technologie et au transfert de connaissances.

Les membres ont convenu de renforcer le statut du GECF en favorisant sa présence internationale, en attirant de nouveaux membres et en encourageant les partenariats. Ils ont souligné l’importance de faciliter le dialogue entre producteurs et consommateurs et d’approfondir la coopération avec les organisations internationales concernées.

Les membres se sont engagés à renforcer le rôle du GECF en tant que plateforme de dialogue et de coopération dans le domaine du gaz naturel. L’Institut de recherche sur le gaz du GECF, basé à Alger, jouera un rôle clé dans l’élargissement de la coopération, notamment dans les technologies du gaz naturel, la recherche et l’innovation.

Tebboune salue le succès du 7e Sommet GECF à Alger

Par ailleurs, le président de la République Abdelmadjid, Tebboune a salué le succès du Sommet, soulignant l’importance de la Déclaration d’Alger pour relever les défis actuels et futurs. Il a souligné l’engagement des membres du forum à étendre l’utilisation du gaz naturel de manière compétente et durable.

Les travaux de cet événement se sont clôturés sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune. En effet, il a affirmé, samedi à Alger, que le 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) était couronné de succès.