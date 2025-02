Succès algérien à Gastro Alanya 2025 : les pâtisseries traditionnelles séduisent en Turquie

La 9ᵉ édition du concours international de gastronomie a été le théâtre d’une remarquable distinction de la cuisine algérienne. Plusieurs chefs talentueux, véritables ambassadeurs de leur pays, ont mis en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culinaire algérien.

Le 9ᵉ concours international de cuisine, organisé par l’association du tourisme, des chefs Golden Ladle et de la municipalité d’Anlaya, a été organisé en Turquie pendant trois jours, notamment du 27, 28 et 29 janvier 2025.

Pâtisseries algériennes : un triomphe sucré à Gastro Alanya 2025 en Turquie

Ce concours international réunit des chefs venus du monde entier, mettant en compétition leurs savoir-faire et leurs créations culinaires. Dans ce contexte, les chefs algériens se sont distingués en proposant des pâtisseries inventives et des plats savoureux, mettant en avant des traditions culinaires ancestrales.

Lors de cette compétition, et face à 20 autres pays, l’équipe algérienne, composée des plus brillants chefs et cuisiniers du pays, a su se démarquer de la concurrence et remporter plusieurs prix lors de la 9ᵉ édition de Gastro Anlaya.

En effet, grâce à un assortiment de pâtisseries algériennes, dont Mekrout Ellouz, Kaâk Nakache, Mkhebez, les chefs ont remporté trois médailles d’or. L’Algérie a, par ailleurs, remporté une autre médaille d’or dans la catégorie des desserts.

La cuisine algérienne distinguée

Mais ce n’est pas tout. Ce concours était l’occasion de prouver la diversité de l’art culinaire algérien. En effet, la cuisine algérienne s’est distinguée une nouvelle fois sur la scène internationale et a remporté une nouvelle médaille d’argent grâce à un plat algérois à base de poisson.

À cette belle collection de médailles s’ajoutent deux coupes obtenues par l’Association Golden Afnak pour le tourisme et les arts culinaires.

Ce n’est pas la première fois que la cuisine et les pâtisseries algériennes remportent de tels prix à l’international. Lors du dernier classement de l’encyclopédie culinaire TasteAtlas, la cuisine algérienne a été élue pour la deuxième année consécutive la meilleure en Afrique et dans le monde arabe.

En effet, la Rechta a été couronnée meilleur plat de nouilles en 2025, tandis que la Chakhchoukha a décroché la troisième place du palmarès des meilleurs plats de ragouts. Selon TasteAtlas, la Deglet Nour a été élue reine incontestée des dattes en 2024.

Ces distinctions témoignent de la diversité et de la richesse du patrimoine culinaire algérien, reflétant l’histoire et les influences culturelles du pays. Chaque région possède ses propres spécialités, ses ingrédients et ses techniques de cuisson, transmis de génération en génération, de mères en filles.

Aujourd’hui, la cuisine algérienne est de plus en plus reconnue sur la scène internationale. Elle participe à des concours, des compétitions et d’autres événements prestigieux, où elle remporte des prix et suscite l’admiration des chefs du monde entier. Cette reconnaissance est une source de fierté pour les Algériens, qui voient leur patrimoine culinaire ainsi valorisé et reconnu à sa juste valeur.

