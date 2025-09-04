Stupeur et colère à Alger : 5 agresseurs arrêtés après l’attaque d’un couple sur la route [VIDÉO]

Une séquence violente, filmée et massivement relayée sur les réseaux sociaux, a secoué l’opinion publique ces derniers jours. L’agression brutale d’un homme, accompagné de son épouse enceinte, sur une route d’Alger a provoqué une vague d’indignation.

La justice a rapidement tranché ! Plusieurs suspects ont été présentés devant le tribunal, dont trois placés en détention provisoire.

Agression sur une voie fréquentée à Alger : une scène d’une rare violence au vu de tous

L’affaire a pris une ampleur particulière après la diffusion d’une vidéo, partagée notamment par la page TBD, où l’on aperçoit un groupe de jeunes descendre d’un véhicule de type Harbil pour s’en prendre violemment à un automobiliste.

À bord de la petite voiture noire, une Maruti, se trouvait également son épouse enceinte, qui, paniquée, tentait désespérément de protéger son mari.

Les images, largement commentées sur Facebook et autres plateformes, ont suscité stupeur et colère parmi les internautes. Nombreux sont ceux qui ont dénoncé un acte d’une brutalité gratuite, survenu en plein jour, sur une voie publique fréquentée.

Trois suspects sous les verrous, deux mineurs orientés vers la justice pour enfants

Saisie de l’affaire, la justice n’a pas tardé à réagir. Selon les informations communiquées, le tribunal de Harrach a ordonné, jeudi soir, le placement en détention provisoire de trois mis en cause à l’établissement pénitentiaire de Harrach. Deux autres, des mineurs identifiés sous les initiales « Y.A » et « B.A », ont été déférés devant le juge des enfants.

Parallèlement, le tribunal de Chéraga a tenu une audience en comparution immédiate. L’examen du dossier a toutefois été renvoyé au 11 septembre prochain. Les inculpés devront répondre d’accusations liées à des faits de coups et blessures volontaires, ainsi qu’à une agression en pleine voie publique.

Une affaire qui interroge sur la violence routière

Cet épisode tragique soulève à nouveau la question de la sécurité sur les routes algériennes. Où certains conflits dégénèrent en agressions physiques. Si l’affaire est désormais entre les mains de la justice, elle laisse derrière elle une société inquiète de la montée de tels comportements.

Enfin, les suites du procès, attendues dans les prochains jours, devraient apporter davantage de précisions sur les responsabilités de chacun et sur les peines encourues.