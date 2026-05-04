Study in Saudi : des bourses complètes ouvertes aux étudiants algériens

Bonne nouvelle pour les étudiants algériens : le programme « Study in Saudi » ouvre ses portes pour des bourses d’études de longue durée en Arabie Saoudite. Soutenue par le ministère de l’Éducation, cette offre académique englobe tous les niveaux (Licence, Master, Doctorat) dans de nombreuses disciplines.

Les inscriptions se déroulent en ligne sur le site officiel du ministère saoudien, où sont détaillés les critères de sélection et les avantages offerts.

L’annonce concernant l’ouverture des candidatures a été partagée par plusieurs universités algériennes, et ce, afin de permettre à un large nombre d’étudiants de participer à ce programme de bourses.

L’Arabie saoudite offre des bourses d’études aux Algériens

Ce dispositif s’intègre au programme international « Study in Saudi », dont l’objectif est de promouvoir le rayonnement des universités saoudiennes à l’échelle mondiale. En ouvrant ses portes aux talents étrangers, cette initiative offre aux étudiants algériens une opportunité précieuse d’accéder à un enseignement supérieur de haut niveau.

Ces bourses garantissent une prise en charge totale des frais de scolarité, permettant aux lauréats d’intégrer des universités saoudiennes de premier plan. Ces établissements se distinguent par des infrastructures de pointe et des écosystèmes de recherche particulièrement innovants.

Ce programme de bourses d’excellence s’adresse aux étudiants des trois cycles universitaires : Licence, Master et Doctorat. Il s’agit de bourses complètes de « longue durée », incluant la prise en charge des frais de scolarité, l’hébergement ainsi que divers avantages logistiques. Trois catégories de bénéficiaires sont ciblées :

Les chercheurs : profitant d’opportunités avancées en sciences, technologies et humanités.

profitant d’opportunités avancées en sciences, technologies et humanités. Les étudiants : accédant à des cursus complets au sein des universités les plus prestigieuses du Royaume.

accédant à des cursus complets au sein des universités les plus prestigieuses du Royaume. Les stagiaires : bénéficiant de programmes de formation professionnelle tournés vers les exigences du marché du travail mondial.

Comment candidater au programme « Study in Saudi » ?

Les étudiants intéressés par cette offre de bourses sont invités à soumettre leur candidature directement sur le portail officiel : studyinsaudi.moe.gov.sa.



Une liste définitive sera ensuite arrêtée, permettant aux candidats sélectionnés d’intégrer les universités saoudiennes dès la prochaine session universitaire. Au-delà du cursus académique, les étudiants profiteront d’un cadre d’apprentissage stimulant et d’une expérience internationale particulièrement enrichissante.

Cette coopération s’inscrit dans une volonté de diversifier les réseaux académiques et de favoriser l’acquisition d’une expérience à l’étranger pour les étudiants. Elle témoigne d’un engagement commun à renforcer la mobilité scientifique et les liens universitaires bilatéraux.

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