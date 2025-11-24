STUDENT CAMPUCE : Algérie Poste dévoile une nouvelle carte dédiée aux étudiants

Algérie Poste a annoncé, lundi 24 novembre 2025, le lancement officiel de la carte STUDENT CAMPUCE, un nouvel outil destiné à faciliter la transition des nouveaux bacheliers vers la vie universitaire. La cérémonie a eu lieu au siège du ministère de la Poste et des Télécommunications, en présence du ministre Sid Ali Zerrouki. Cette initiative s’inscrit dans un partenariat conclu entre Algérie Poste et l’opérateur Djezzy, dans le but de proposer des services modernes et adaptés aux besoins des étudiants.

Gratuite et réservée exclusivement aux admis au baccalauréat 2025, la carte STUDENT CAMPUCE reflète la volonté d’Algérie Poste d’améliorer les services offerts à la jeunesse et d’intensifier la digitalisation de ses prestations. L’établissement public place ainsi les nouveaux étudiants au centre de sa stratégie, en leur fournissant un outil simple, accessible et conçu pour les accompagner dès leur entrée à l’université.

Algérie Poste lance la carte STUDENT CAMPUCE pour accompagner les nouveaux bacheliers 2025

Algérie Poste met en avant le rôle clé de cette carte dans l’accès facilité aux services numériques devenus indispensables au parcours universitaire. Grâce à STUDENT CAMPUCE, les étudiants pourront accéder plus aisément aux plateformes académiques, aux espaces d’inscription, ainsi qu’aux différents services en ligne proposés par les établissements d’enseignement supérieur. L’objectif est de réduire les démarches complexes en offrant un support technologique pratique et sécurisé.

En parallèle, la carte donne accès à plusieurs avantages destinés aux détenteurs de puces Djezzy, notamment des offres préférentielles pour les communications et l’Internet. Mais pour Algérie Poste, ces services complémentaires n’enlèvent rien à la dimension première du projet : accompagner, encadrer et faciliter le quotidien numérique des jeunes bacheliers. Cette initiative s’inscrit d’ailleurs dans la continuité du programme de modernisation engagé par l’institution, qui cherche à rendre ses services plus rapides, plus interactifs et plus proches des attentes de la nouvelle génération.

Transition vers l’université : Algérie Poste facilite la vie des nouveaux bacheliers

Algérie Poste rappelle également que ce lancement s’ajoute aux efforts déjà entrepris pour digitaliser plusieurs de ses prestations, notamment les services financiers, les opérations postales et les applications mobiles destinées aux usagers. La carte STUDENT CAMPUCE apparaît ainsi comme un prolongement naturel de cette stratégie de modernisation progressive.

Pour les responsables d’Algérie Poste, ce projet illustre leur engagement à soutenir la jeunesse algérienne, considérée comme un moteur essentiel du développement numérique du pays. En facilitant l’accès des étudiants aux services modernes, l’institution affirme vouloir contribuer à un environnement universitaire plus fluide, plus connecté et plus accessible.

Avec la carte STUDENT CAMPUCE, Algérie Poste réaffirme donc sa volonté de se positionner comme un acteur central dans l’accompagnement des jeunes et dans l’amélioration des services numériques au niveau national, tout en consolidant son rôle dans la transformation digitale engagée en Algérie.