TasteAtlas : cette street food algérienne élue meilleure d’Afrique en 2026

Le verdict est tombé, et il est savoureux. Le célèbre guide gastronomique TasteAtlas vient de publier son dernier classement des meilleures spécialités de rue en Afrique, et le drapeau algérien flotte fièrement en tête de liste, grâce à la street food algérienne.

Avec une note impressionnante de 4.6/5, c’est l’indétrônable Karantika qui s’installe sur la première place du podium détrônant les autres spécialités africaines et confirmant que la simplicité reste l’ingrédient ultime du succès.

TasteAtlas est une encyclopédie gastronomique interactive qui répertorie les plats traditionnels, les ingrédients locaux et les restaurants authentiques à travers le monde. Fondée par l’entrepreneur croate Matija Babić, la plateforme se distingue par sa cartographie mondiale des saveurs, s’appuyant sur les avis d’experts et les votes d’utilisateurs pour établir des classements de référence.

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La Karantika, reine incontestée de la street food africaine

La street food algérienne s’impose en tête de la scène gastronomique africaine avec la Karantika, élue meilleure spécialité du continent. Originaire d’Oran et héritée de l’influence espagnole, ce flan de farine de pois chiches séduit par son contraste unique entre une croûte dorée et un cœur onctueux. Servie brûlante dans du pain frais avec une touche de cumin et de harissa, elle devance la Taameya égyptienne (4.5/5), confirmant ainsi son statut d’icône culinaire indémodable.

Le savoir-faire algérien brille également grâce à la Mahjouba, qui se hisse à la troisième place avec un score de 4.4/5. Cette crêpe de semoule pliée à la main, farcie d’une compotée de tomates et d’oignons caramélisés, offre un réconfort rustique présent d’Alger à Constantine. Elle incarne l’excellence des spécialités locales face au Shawarma égyptien (4.4/5) et aux célèbres beignets de pommes de terre marocains, la Maakouda (4.4/5).

Plus largement, ce classement consacre la diversité du Maghreb, qui monopolise les sommets du Top 10. Des Sfenj algériens (4.3/5) à l’incontournable Brik tunisien (4.1/5), jusqu’aux Falafels égyptiens (4.0/5), l’Afrique du Nord transforme sa cuisine de rue en une véritable institution.

Top 47 des meilleures spécialités de rue africaines en 2026

Au-delà de la cuisine maghrébine, le classement de TasteAtlas met en lumière la richesse des traditions culinaires subsahariennes. L’Afrique de l’Ouest s’illustre avec le Waakye ghanéen (3.8/5), un plat nutritif de riz et de haricots, tandis que le Nigeria impose son célèbre Suya (3.7/5), des brochettes de bœuf épicées à la poudre d’arachide.

Le sud et l’est du continent ne sont pas en reste, misant sur des textures généreuses et l’art de la grillade. L’Afrique du Sud place son Vetkoek (3.8/5), un pain frit gourmand, ainsi que le Hoenderpastei (3.6/5). Plus à l’est, le Kenya et la Tanzanie célèbrent la viande grillée avec le Nyama Choma (3.5/5) et le Mshikaki (3.5/5), des incontournables des marchés nocturnes qui ravissent les amateurs de saveurs fumées.

Ce palmarès de TasteAtlas est complété par des pépites locales comme le Dholl Puri mauricien (3.4/5) ou l’Alloco ivoirien (3.1/5), des bananes plantains frites indissociables des rues d’Abidjan.

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