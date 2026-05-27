Street food algérienne : le premier food truck 100 % algérien débarque à New York

Les foodies new-yorkais et les expatriés en mal du pays seront ravis de découvrir cette nouveauté : le paysage de la street food s’enrichit d’une nouveauté historique. Installé à Astoria, Demi Baguette vient d’ouvrir ses portes, s’imposant officiellement comme le tout premier food truck 100 % algérien de New York.

Derrière les fourneaux, on retrouve un chef algérien passionné. Après avoir passé plusieurs années en Algérie à s’imprégner de l’effervescence des ruelles et des secrets les mieux gardés des marchands ambulants, il a décidé d’importer ce patrimoine culinaire unique au cœur du Queens.

L’art du sandwich et de la streetfood algérienne à New York

Comme son nom l’indique si bien, Demi Baguette met à l’honneur le roi incontesté de la restauration rapide algérienne : le sandwich dans une demi-baguette de pain, croustillante à souhait.

Le chef s’inspire directement de ses souvenirs et de ses voyages pour composer une carte authentique, avec déjà une icône incontournable au menu : Le Frite-Omelette, le grand classique de la street food algérienne. Ce sandwich, d’une simplicité désarmante mais terriblement réconfortant, combine des frites maison et une omelette bien baveuse, le tout relevé, selon les goûts, d’une touche de harissa ou de sauces locales.

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Une carte généreuse

Si le traditionnel frite-omelette fait fureur, Demi Baguette ne s’arrête pas là. Le food truck réinvente les grands classiques de la street food algérienne et s’amuse à les fusionner avec la culture new-yorkaise. La carte propose une variété de sandwichs et de frites revisitées qui mettent l’eau à la bouche :

Le sandwich Merguez-Frites : l’incontournable, le roi des stades et des fins de soirées. Des merguez grillées à la perfection, associées à des frites croustillantes glissées directement dans le pain.

l’incontournable, le roi des stades et des fins de soirées. Des merguez grillées à la perfection, associées à des frites croustillantes glissées directement dans le pain. Le sandwich Beef Tagine (Tajine de bœuf) : Une proposition ultra-originale qui transpose les saveurs mijotées et réconfortantes du tajine traditionnel dans le format pratique d’un sandwich.

Une proposition ultra-originale qui transpose les saveurs mijotées et réconfortantes du tajine traditionnel dans le format pratique d’un sandwich. Le Chopped Cheese Kefta : C’est le mariage parfait entre Alger et New York ! Le chef revisite le célèbre Chopped Cheese en remplaçant le bœuf haché classique par de la kefta algérienne généreusement assaisonnée d’épices et d’herbes fraîches, le tout surmonté de fromage fondu.

Pour ceux qui préfèrent troquer le pain contre des frites, le food truck propose deux options ultra-gourmandes : le Beef Tajine aux champignons, où un bœuf mijoté ultra-tendre et des champignons nappent des frites dorées, et les Loaded Fries Merguez & Kefta, une version algérienne des frites chargées combinant viandes grillées et sauce signature maison, à la fois onctueuse et légèrement piquante.

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