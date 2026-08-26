Elle se fait passer pour une Algérienne durant un an: la supercherie d’une streameuse française dévoilée

Autoproclamée « polémiste » sur X, une streameuse française est aujourd’hui au centre d’une tempête médiatique. Suivie par des dizaines de milliers de fans, Emmodem a reconnu mardi 18 août la supercherie : pendant des mois, elle a usurpé l’identité d’une jeune femme arabe et musulmane d’origine algérienne via un compte secret. Retour sur une manipulation qui enflamme les réseaux sociaux.

Sous le pseudonyme « Fromantine », elle a partagé pendant près d’un an et à travers 5 000 messages sur Twitch le quotidien d’une jeune musulmane d’origine algérienne face à l’islamophobie en France.

Évoquant le harcèlement de sa mère voilée et la menace d’une OQTF visant son père, elle y livrait une colère vive contre « les Blancs » et « les bourgeois ». Usée par le rejet social, elle y exprimait sans détour son rejet du pays et son désir d’expatriation.

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Une tactique, derrière la supercherie

Sous son compte secret, Emma utilisait ce faux profil pour s’élever contre l’islamophobie en France. Glissant ses commentaires sous les vidéos de divers streamers, elle y racontait le quotidien difficile de sa prétendue famille, affirmant que sa mère subissait des discriminations à cause de son voile et que son père était menacé d’expulsion par une OQTF.

Parmi ses milliers de publications aujourd’hui fustigées par la Toile, elle multipliait les fausses confidences : « Ma daronne s’fait insulter pour son voile », « Mon père a pris OQTF je suis dévastée, on espère juste qu’ils vont pas le mettre en CRA », ou encore « J’ai vraiment ressenti l’islamophobie de plus en plus pressante c’est de pire en pire ».

Intervenant sous les contenus d’autres créateurs, elle lâchait ainsi « Pardon je suis une meuf arabe j’ai pas aimé la vidéo » ou reprochait à certains formats : « J’trouve ça précis que ça plaise aux bourgeois blancs gentrifieurs ». Un flot de messages désormais vivement dénoncé par les internautes.

La verité derrière « Fromantine » éclate

Le 17 août, le masque tombe : la prétendue internaute musulmane n’a jamais existé. Derrière l’identité fictive de « Fromantine » se cachait en réalité une streameuse plus connue sur Twitch sous le pseudo « Emmodem ». Proche de La France insoumise et ayant grandi en Corse, la streameuse a été démasquée par le compte X « TwitchGauchiste », un média d’analyse et lanceur d’alerte spécialisé dans le décryptage des discours d’extrême gauche sur les plateformes de streaming.

Coincée, Emmodem est passée aux aveux sans attendre, concédant une démarche « clairement problématique ». Un euphémisme face à la gravité de l’imposture.

Cette affaire soulève désormais deux interrogations majeures : quel est le sens de créer un faux profil de victime si l’islamophobie est déjà si présente en France ? Et surtout, qu’est-ce qui a poussé une streameuse sans aucun attachement à la culture musulmane à orchestrer un tel mensonge ?

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