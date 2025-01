Stream For Humanity : AmineMaTue, d’origine algérienne, et ses pairs récoltent 3,5 millions d’euros

Portée par l’initiative d’AmineMaTue, vidéaste franco-algérien, Stream For Humanity, grâce à la participation de plusieurs autres streameurs dont Inoxtag, a pulvérisé tous les records, a récolté près de 3.5 millions d’euros. L’événement caritatif, qui a réuni des milliers de spectateurs, a démontré le pouvoir de l’engagement des créateurs de contenu.

Plusieurs noms de la fine fleur du streaming en France se sont réunis pendant trois jours, notamment les 17, 18 et 19 janvier dans le cadre d’un marathon caritatif, baptisé « Stream For Humanity ».

AmineMaTue mobilise ses collègues streameurs pour Médecins sans frontières

Stream For Humanity, l’événement caritatif qui s’est tenu sans interruption du vendredi 16 au dimanche 19 janvier 2025. L’initiative a permis de collecter un montant total de 3.5 millions d’euros pour soutenir Médecins sans frontières, notamment dans sa mission d’aide humanitaire aux populations touchées par les conflits, au Soudan, au Liban, en Palestine et en République démocratique du Congo.

Cette initiative démontre une fois de plus le pouvoir de la solidarité des créateurs de contenu pour mobiliser des milliers de personnes autour d’une cause caritative. La somme finale collectée par ce marathon de streaming sera répartie de façon égale entre les quatre pays.

Pour clôturer en beauté ce marathon de 72 heures, placé sous le signe de solidarité, un match de football a été organisé, réunissant plusieurs streameurs et des professionnels de renom comme Gérald Piqué, Chris Nsapu, Adil Rami ou encore Jérémy Ménez.

📝 Le résumé des infos de #StreamForHumanity l'event caritatif d'AmineMaTue : – 26 streamers & youtubers invités dont Squeezie, Inox, Billy, Gotaga, Michou..

– L'événement débutera le vendredi 17 janvier à 20h sur Twitch et Youtube

– L'asso sera Médecins Sans Frontières

👇👇 pic.twitter.com/G9ztUYLI3Y — Stream For Humanity (@StreamHumanity) January 5, 2025

Un moment de solidarité et de partage

L’événement a vu le jour par l’initiative d’AmineMaTue, qui abrite une communauté de plus de 3 millions de followers sur la plateforme Twitch. Par ailleurs, il a rassemblé pendant trois jours les plus grandes figures du web. Des pointures comme Squeezie, le deuxième youtubeur le plus suivi de France, ou encore Inoxtag, dont le documentaire Kaizen a battu tous les records de vues en 2024.

Les organisateurs de cette initiative ont confirmé dimanche sur le réseau social X que les dons restent ouverts même si l’événement est achevé.

Avant son lancement, Stream for Humanity a été vivement critiqué en France. En effet, plusieurs internautes ont pointé du doigt l’absence de Mayotte et de l’Ukraine parmi les bénéficiaires de cette cagnotte. AmineMaTue s’était défendu en affirmant qu’il est prêt à lancer de nouvelles initiatives pour d’autres causes.

L’essentiel de l’article :

Amine Matue et 26 autres figures de streaming en France se sont mobilisés au profit des familles et populations impactées par les conflits au Liban, en Palestine, au Soudan et au Congo ;

L’événement a permis de récolter 3.5 millions d’euros pour soutenir la mission humanitaire de Médecins sans frontière ;

Streaming For Humanity s’est clôturé en beauté par un match opposant des personnalités du web à des professionnels du football.

