Stream For Humanity 2 : AmineMaTue mobilise le web pour un marathon caritatif géant

L’événement caritatif Stream For Humanity, lancé par le streamer d’origine algérienne AmineMaTue, tient sa deuxième édition jusqu’à ce dimanche 16 novembre soir. La clôture se fera à Paris avec un match de football réunissant des personnalités du web et de la musique.

Les créateurs de contenu sur Twitch transforment le gaming en moteur de solidarité, donnant naissance à des initiatives caritatives comme le ZEvent et Stream For Humanity, dont la deuxième édition s’achève ce dimanche 16 novembre 2025.

Le streamer Amine (AmineMaTue), fort de ses plus de 3 millions d’abonnés, est l’instigateur de ce marathon de 48 heures de stream gratuit. Les fonds récoltés, en collaboration avec Médecins sans frontières et le Secours populaire français, sont destinés à soutenir les personnes touchées par la famine et la précarité alimentaire, ciblant plusieurs pays dont la France, la Palestine, le Nigeria, le Soudan et la République démocratique du Congo.

AmineMaTue lance la deuxième édition de Stream For Humanity

Après plusieurs mois de silence sur les réseaux sociaux, AmineMaTue a fait un retour spectaculaire sur Twitch, partageant l’antenne avec le footballeur Lamine Yamal. Ce live de reprise a aussi servi pour officialiser le retour de son marathon caritatif Stream For Humanity, qui a commencé le 14 novembre 2025.

Par ailleurs, pour marquer la clôture de cet événement caritatif, un grand match de football est organisé ce dimanche 16 novembre 2025 au stade Jean-Bouin dans le 16ᵉ arrondissement de Paris. Ce rendez-vous, qui s’inscrit dans le cadre Stream For Humanity 2, rassemblera 20 000 spectateurs et une pléiade de stars du Web et de la musique.

Parmi les personnalités du web qui ont participé à cet événement solidaire : Amine, Billy, Squeezie, Michou, Inox, Kameto, Locklear, Byilhan, Gotaga, Grim, Joel PostBad, Grimkujow, Avamind, Trixy, Etoiles, Doigby, Zwave, Terracid, Baghera Jones, Minos, KennyStream, Zack Nani, Arkunir, Lolypokicake, Tatiania, YannouJR, Maghla.

Près de 3.5 millions d’euros récoltés lors de la première édition

À l’heure d’écrire ces lignes, l’événement a déjà récolté plus de 700 000 euros et enregistré 43 149 dons, depuis son lancement. Ce montant évolue constamment tout au long du direct. Le chiffre final sera dévoilé à la clôture de l’événement.

Lancée en janvier 2025, la première édition de Stream For Humanity fut un immense succès, parvenant à collecter près de 3.5 millions d’euros de dons. Cette somme a été reversée à Médecins sans frontières pour aider les familles victimes d’un conflit armé. Près d’une trentaine de steamers influents, dont Inoxtag, avaient participé à cette opération.

