STREAM annonce le lancement de sa campagne d’essai de 1000 téléviseurs WebOs gratuitement

Stream WebOs : L’essayer c’est l’adopter

Bomare Company sous sa marque commerciale STREAM, confirme son leadership dans son segment d’activité par le lancement d’une campagne de communication de large envergure en proposant à l’essai 1000 téléviseurs WebOS pour une période de 30 jours sans obligation d’achat.

Afin de bénéficier de cette offre, il suffit de télécharger l’application STREAM APP, de s’enregistrer, et de remplir soigneusement le formulaire d’inscription. Après cela, le participant est invité à se rendre au stand de Stream lors de la FIA 2023 afin de valider son enregistrement.

Les participants recevront les téléviseurs au plus tard le 05 juillet et cela à la suite d’un tirage au sort se déroulera en présence d’un huissier de justice afin d’attribuer les téléviseurs aux heureux élus.

Par cette action inédite en son genre dans le secteur de l’électronique en Algérie, STREAM veut asseoir son leadership et confirmer la qualité de ses produits directement par les participants.

Il est aussi à rappeler que STREAM est la seule marque en Algérie à proposer 5 ans de garantie sur tous ses téléviseurs et qui est le sponsor officiel de la foire internationale d’Alger qui se tiendra du 19 au 24 juin prochain.