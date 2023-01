Stratégie de trading de pêche : comment cela fonctionne réellement sur MT4

La pêche, ou la pêche en fond de mer, est une stratégie de trading avancée qui consiste essentiellement à acheter des actifs sous-évalués et à attendre qu’ils augmentent en valeur. Ces baisses peuvent être temporaires, et si vous arrivez à prédire un tel cas avec succès, vous pouvez théoriquement réaliser de gros profits.

C’est un exemple de l’approche classique d’achat à bas prix et de vente à haut prix, bien que cet exemple particulier soit très risqué. Cela ne fonctionne que si l’actif monte peu de temps après. Si ce n’est pas le cas, vous ne gagnerez rien, et vous entrerez également dans une spirale baissière. Vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passera ensuite avec certitude, ce qui rend cette stratégie risquée.

La pêche expliquée

La pêche est généralement choisie par les investisseurs et les entreprises établis – des personnes qui ont de l’argent pour couvrir les dépenses et qui peuvent donc continuer à parier sur des spots de pêche jusqu’à ce qu’elles obtiennent un succès. Mais il est également possible pour les traders individuels. Les profits sont élevés, mais les risques le sont également.

L’idée est que, après un certain point, une action en baisse va augmenter en valeur. Cela peut être un petit rebond avant une autre baisse, mais cela peut également être un boost massif ou une croissance stable à long terme. Les deux derniers sont assez courants pour que les gens élaborent cette stratégie.

Parce que vous ouvrez généralement une position après une baisse déjà importante, il n’est pas possible de savoir si cela s’arrête, s’inverse et continue. Il existe des moyens de le prédire, mais ils ne sont pas garantis. C’est une stratégie avancée, après tout, et on ne vous conseille de l’essayer que si vous avez de l’argent de côté.

Positions de pêche

Ouvrir de telles positions nécessite des connaissances et de l’expérience. Ce site peut vous aider à comprendre davantage, mais on vous conseille également de consacrer un peu de temps à des stratégies moins compliquées. Quoi qu’il en soit, c’est à vous de décider quand vous voulez ouvrir une position de pêche, mais il y a plusieurs signes optimaux:

Il y a déjà eu une longue baisse – en fonction de combien vous voulez prendre de risques, de plusieurs jours à plusieurs mois

Le prix a essayé de se stabiliser récemment

(Optionnel) Il y a un motif de retournement sur le graphique

Les deux premiers sont suffisamment évidents – vous voulez acheter des actions à un prix aussi bas que possible mais vous voulez également vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un pari perdu d’avance. Le troisième facteur va vous aider à le faire. Les pêcheurs se basent souvent sur des motifs de retournement pour les aider à prédire un retournement, ils en ont besoin. Ce sont des formations de chandeliers qui, selon les personnes, se répètent suffisamment souvent pour justifier un suivi.

Il existe de nombreux types de formations de bougies spécifiques. Dans ce cas, vous avez besoin de bougies qui inversent une tendance baissière en une tendance haussière. Ils peuvent être repérés plus facilement avec les plateformes de trading MT4 ou MT5. Par exemple, voici la liste des brokers MT4.

Quant à la fermeture d’une position, cela dépend uniquement de vous. Il peut y avoir différents types de pêche en fonction de l’horizon temporel. Les investissements à court terme peuvent être de quelques jours et de faible volume. Dans ce cas, vous revendiquez souvent de petits profits car vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à ce que le prix explose.

A long terme, vous attendez souvent des mois et négligez les baisses continues ou les fluctuations à court terme en attendant une augmentation massive qui se produira tôt ou tard. Dans ce cas, les enjeux sont élevés, ce qui signifie que vous avez besoin de cette grosse augmentation pour couvrir les risques et les dépenses.