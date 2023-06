Stories et selfies durant les rituels du Hadj, coup de gueule de la chroniqueuse Chaimaa Hammou

À l’air des réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore TikTok sont devenus une partie intégrante du quotidien des personnes. Ces outils de communication sont fréquemment utilisés pour demander des avis et des renseignements, dénoncer des faits et même exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux.

Un phénomène de plus en plus répandu auprès des personnes de tout âge, y compris chez les Algériens qui ont décidé d’accomplir le rituel du Hadj. Ces derniers ne ratent aucune occasion pour exposer les différentes étapes de leur pèlerinage sur les réseaux sociaux.

La tendance des stories débarque à la Mecque : la chroniqueuse Chaimaa Hammou dénonce le comportement de certains pèlerins

Dans le passé, ce n’est qu’au retour des hadjis que leurs entourages apprenaient le déroulement de leur pèlerinage. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Via des photos près de la Kaaba et d’autres selfies dans des sites sacrés et des lieux saints, que certains pèlerins algériens annonce leur présence dans les terres saintes, à leurs proches, mais aussi à leurs abonnés.

Cet acte de foi très personnel qui permet au pèlerin de demander pardon et la miséricorde du dieu, semble se transformer en une pratique de prestige, qu’on affiche sur les réseaux sociaux. C’est ce qu’a également dénoncé la chroniqueuse de l’émission « Bessiassa Maa Mustapha », Chaïmaa Hammou.

En effet, dans le dernier numéro de cette émission qui a abordé les inondations de Tipaza, mais aussi la saison du Hadj 2023, la journaliste et animatrice algérienne, Chaimaa Hammou, pointe du doigt les hadjis algériens qui utilisent leurs téléphones pour immortaliser les différentes étapes de leur pèlerinage, et donner un aspect de prestige à ce cinquième pilier de l’Islam.

Pour rappel, l’an dernier, l’Arabie Saoudite a mis en garde les pèlerins contre le recours à ce phénomène qui a pris de l’ampleur dans les terres saintes. Et a invité ces hadjis à se focaliser sur le but de ce voyage, et à se consacrer sur le culte et ne pas se préoccuper de prendre des selfies et d’autres photos.

D’ailleurs, les chroniqueurs de cette émission « Bessiassa Maa Mustapha » ont profité de cette parenthèse pour dénoncer également les personnes qui font le Hadj quatre ou cinq fois, alors que certaines autres n’arrivent même pas à décrocher une seule autorisation pour effectuer ce rituel.

