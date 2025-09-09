« Stop… », Hafid Derradji critique sévèrement Petkovic

Hafid Derradji critique sévèrement Vladimir Petkovic. Le célèbre commentateur sportif algérien de beIN Sports appelle le sélectionneur national à revoir sa copie avant qu’il ne soit trop tard.

La sélection nationale a renoué avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 à l’occasion de la fenêtre internationale du mois de septembre. Elle a affronté respectivement le Botswana et la Guinée. Certes, elle a arraché quatre points sur six possibles, mais son rendement laisse à désirer.

Après une victoire difficile face à une modeste sélection botswanaise (3-1), elle s’est contenté du nul face à la Guinée (0-0), au terme d’un match où nous avons assisté à une prestation médiocre.

Remise en question des choix de Petkovic

Il est vrai que le rendement peut s’améliorer au fil des matchs, mais ce que tout le monde reproche à Vladimir Petkovic, c’est évidemment le choix de certains joueurs, considérés comme étant finis. En effet, tout le monde est unanime à dire que des joueurs comme Said Benrahma, Ramiz Zerrouki ou encore Mohamed-Amine Tougaï, pour ne citer que ceux-là, n’apportent plus rien à la sélection algérienne.

L’autre reproche fait au sélectionneur national, c’est la marginalisation des jeunes talents. Des joueurs talentueux qui évoluent dans le haut niveau, à l’instar d’Anis Hadj-Moussa et Ibrahim Maza ou encore, Badredine Bouanani méritent plus de considération.

Derradji hausse le ton

Le moins que l’on puisse dire, est que le technicien bosniaque est sous les feux des critiques. Plusieurs techniciens et consultants n’ont pas hésité à critiquer ouvertement ses choix.

C’est au tour d’Hafid Derradji de prendre la parole pour critiquer le driver des Verts. « Stop ! Respecter les choix de l’entraîneur ne signifie pas fermer les yeux sur ses erreurs, et respecter l’histoire des stars ne justifie pas de leur garantir une place permanente dans l’équipe nationale malgré leur baisse de niveau », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter : « L’équipe nationale n’est pas un musée de souvenirs, mais la vitrine du pays. Celui qui ne fournit pas la performance requise doit partir, qu’il soit joueur ou entraîneur ».

Le moins que l’on puisse dire, est que Derradji n’a pas été tendre envers l’ancien sélectionneur de la Suisse. « Les derniers résultats n’étaient pas du coup du hasard, mais les fruits des erreurs de casting, complaisances préjudiciables et manque de courage dans les changements nécessaires », a-t-il souligné.

Enfin, le célèbre commentateur sportif algérien de beIN Sports appelle Petkovic à revoir sa copie avant qu’il ne soit trop tard. « Quiconque souhaite porter le maillot de l’équipe nationale doit prouver qu’il est le plus méritant, et non simplement le plus ancien », a-t-il conclu.

