Les secours algériens disposent désormais d’un cadre juridique précis pour puiser dans les stocks de l’État en cas de sinistre.

Paraphé le 8 novembre 2026 par le Premier ministre Sifi Ghrieb, le décret exécutif n° 26-353 vient d’être publié au Journal officiel. Il redéfinit la manière dont les équipements et les produits de première nécessité sont constitués, conservés, puis distribués aux populations touchées par une catastrophe.

Les réserves d’urgence réparties sur trois échelons

Le texte répartit les stocks stratégiques en trois périmètres complémentaires. Au sommet, l’échelon national relève du ministre de l’Intérieur : y figurent les matériels lourds et les produits dont l’acquisition mobilise des moyens financiers conséquents.

Vient ensuite un échelon intermédiaire, celui des wilayas voisines. Lorsqu’un sinistre d’ampleur épuise les capacités d’un territoire, le département de l’Intérieur peut déclencher le transfert des réserves détenues par les régions limitrophes. Une mécanique de solidarité territoriale, activée uniquement sur décision centrale.

À la base de la pyramide, chaque wali répond des stocks de sa circonscription. Les autorités déterminent ce volume avec précision : elles l’ajustent selon le nombre d’habitants, la composition de la population et les menaces locales, qu’il s’agisse de séismes, d’inondations ou de feux de forêt. Cette logique de proximité rejoint les orientations tracées lors de la révision du statut de la Protection civile décidée en Conseil des ministres.

À LIRE AUSSI : Zone franche d’In Guezzam : le Journal officiel fixe les règles du projet

Des contrats avec des fournisseurs pour les produits sensibles

Tout ne peut pas dormir indéfiniment dans un hangar. Pour les denrées périssables et les articles exigeant des conditions de conservation particulières, le décret ouvre la possibilité de signer des conventions avec des opérateurs spécialisés.

Ces prestataires assument alors trois obligations. Ils entreposent la marchandise, assurent son renouvellement régulier afin d’éviter toute péremption, et consignent les coordonnées géographiques précises des lieux de stockage selon des procédures d’archivage imposées. Le repérage exact des entrepôts dépasse le cadre de la gestion des crises : l’administration applique déjà cette exigence au commerce extérieur en imposant aux importateurs de géolocaliser leurs locaux.

Une base de données nationale pour suivre les stocks en temps réel

L’administration mise aussi sur le numérique. Un fichier centralisé voit le jour au ministère de l’Intérieur, avec pour fonction de donner une vision instantanée de l’état des réserves, aussi bien celles de l’État que celles détenues par les wilayas.

Le contrôle ne s’arrête pas à la fin de l’urgence. Chaque chef d’exécutif local devra remonter aux services centraux un rapport détaillé retraçant l’emploi des moyens mobilisés une fois la crise passée. Cette traçabilité s’inscrit dans une série de réformes administratives engagées ces derniers mois, à l’image de la création d’une direction du contentieux international rattachée au Premier ministère.

À LIRE AUSSI : Lutte contre la spéculation : les importateurs sommés de géolocaliser leurs entrepôts avant le 20 novembre

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Des commissions locales chargées du recensement des sinistrés

Dès qu’une catastrophe est officiellement constatée, le wali installe des commissions spécialement constituées. Leur première tâche consiste à dresser l’inventaire des familles affectées, maison par maison si nécessaire.

Ces structures pilotent ensuite la remise du matériel et des secours. L’objectif affiché est d’éviter les déséquilibres dans la distribution, un reproche fréquemment formulé lors des épisodes d’incendies de ces dernières années. L’exécutif avait d’ailleurs déjà planché sur un dispositif destiné à mieux cibler les aides sociales au printemps dernier.

Les stocks nationaux mobilisables pour l’aide humanitaire à l’étranger

Le décret prévoit une autre hypothèse : le ministère de l’Intérieur peut réquisitionner les réserves nationales afin d’alimenter des opérations de secours hors des frontières. Une disposition qui prolonge la ligne humanitaire traditionnellement défendue par la diplomatie algérienne.

Reste la question du financement, tranchée sans ambiguïté. Achat des produits, entretien des infrastructures de stockage, frais de gestion : la totalité des charges pèse sur le budget de l’État. Aucun transfert vers les collectivités n’est envisagé par le texte.

En définitive, ce cadre réglementaire tente de répondre à un reproche récurrent lors des sinistres : la lenteur de la chaîne logistique. Il reste à mesurer son efficacité sur le terrain, lors de la prochaine saison à risque.

À LIRE AUSSI : Casbah d’Alger : l’État veut exproprier des biens privés, que prévoit-il pour les propriétaires ?