Stockage du vaccin Coronavirus : Les précisions de Fourar 

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, Professeur Djamel Fourar, a indiqué, ce samedi, 9 janvier, que « l’Algérie est prête pour conserver et stocker le vaccin qui sera acquis ».

En marge d’une conférence de presse destinée à la préparation du lancement de la campagne de vaccination contre le Coronavirus (Covid-19) en Algérie, le porte-parole du Comité scientifique, Professeur Djamel Fourar, a affirmé que « l’Algérie dispose des moyens nécessaires pour le stockage du vaccin qui sera acquis », précisant qu’ « un inventaire de la chaîne de froid dont dispose le pays avait été réalisé pour assurer le stockage de cette matière sensible ».

Le même responsable a fait savoir que « l’Institut Pasteur se chargera, en première étape, du stockage du vaccin dès son arrivée, avant de procéder, par la suite, à sa distribution aux autres unités de stockage à travers les wilayas qui avait abrité les campagnes de vaccination dédiées à d’autres maladies ».

Dans ce même contexte, Professeur Fourar n’a pas manqué de souligner que « les spécialistes algériens disposaient déjà d’une grande expérience en la matière ».

Pr Fourar dévoile le coût du vaccin Coronavirus

Selon le porte-parole du Comité scientifique, « l’Algérie a débloqué un budget de quinze (15) milliards de dinars pour l’acquisition d’un lot de 500.000 doses du vaccin russe, Spoutnik V, pour la vaccination contre le Coronavirus (Covid-19).

Professeur Fourar a également indiqué que « ce budget pourrait atteindre les 200 milliards de dinars, au fur et à mesure de l’arrivée des autres doses ». En effet, il a déclaré que « l’Algérie ne se limitera pas à un seul vaccin contre la Covid-19 », rappelant, dans ce même sens, que « l’État et le Comité scientifique veillent à choisir un vaccin sûr et efficace pour les citoyens ».